Депутат Госдумы о провокациях НАТО в Чёрном море: Это США считают Россию врагом

Депутат Госдумы Владимир Богодухов прокомментировал провокации НАТО в Чёрном море. Он напомнил, что это США считают Россию врагом, что закреплено в её стратегии.

ВС России не пытаются спровоцировать силы НАТО на ответную реакцию. Об этом Ura.ru заявил депутат Государственной Думы Владимир Богодухов.

Нужно понимать, что Москва готова реагировать на нарушение госграницы. При этом её стратегия действия отличается от западной. Дело в том, что США считают Россию врагом, это прописано в её стратегии.

"У нас такого нет, поэтому у них такие действия. У нас этого нет даже в планах. У нас учения были только на своей территории без провокации кого-либо", - пояснил он.

Инцидент с британским эсминцем Defender показал, что Москва готова действовать, но не через провокации. Это касается не только Чёрного моря, но также Арктики и Дальнего Востока. И в НАТО сообщение получили.

Как ранее заявила телеканалу "360" политолог Наталия Елисеева, НАТО продолжит провоцировать Россию в Чёрном море. Поэтому Москва должна быть готова ответить, продемонстрировав свою готовность защитить территорию России.

"Россия всегда вела себя сдержанно и на подобные провокации не поддавалась", - указала она.

В конце июня британский эсминец Defender нарушил госграницу России в районе мыса Фиолент. Черноморский флот и погранслужба ФСБ предупредили британцев о применении оружия, но реакции со стороны Defender не последовало.

В результате самолёт Су-24М сбросил четыре авиационные бомбы по курсу эсминца, а наш сторожевой корабль открыл предупредительный огонь. Только после этого Defender покинул территориальные воды России.