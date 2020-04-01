Депутат Госдумы о борьбе с коронавирусом: Государство выбрало "золотую середину"

Государство выбрало "золотую середину", решив не игнорировать коронавирусную инфекции, но начав вводить карантинные меры постепенно. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Евгений Марченко.

По мнению политика, Россия сейчас находится в более выигрышном состоянии, чем страны Европы. У российской стороны появилась возможность оценить реальный опыт европейских коллег и эффективность принятых ими мер.

Проблема заключается в том, что некоторые граждане нарушают карантин, подвергая себя и окружающих риску. Происходящее парламентарий связывает с правовым нигилизмом в обществе.

Поэтому Госдума приняла комплекс жёстких мер по противодействию пандемии: кабмин получил дополнительные полномочия, ужесточена административная и уголовная ответственность за нарушение карантина.

Как передает "Парламентская газета", в Башкирии, Краснодарском крае, Саратовской области и других регионах начали вводить пропускную систему для контроля за передвижением граждан в условиях коронавирусной эпидемии. Документы понадобятся людям, которые вынуждены ходить на работу.