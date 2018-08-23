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Депутат Госдумы назвал Вышинского заложником «увядающего рейтинга» Порошенко
23 августа 2018, 14:24 • 45 • Украина
Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, обвиняемый Киевом в госизмене, оказался заложником «увядающего рейтинга» украинского президента Петра Порошенко.
РИА Новости
«Кирилл оказался в заложниках большой политической игры, увядающего рейтинга Петра Порошенко. У действующего президента скоро выборы, ему жизненно важно поддерживать и формировать образ врага в лице России, ему важно изолировать информационное пространство Украины от независимой и объективной информации о том, что происходит на самой Украине и за её пределами», — цитирует РИА Новости Ревенко.
По словам депутата, Порошенко, чтобы его переизбрали на второй срок, пользуется такими методами, как «заткнуть рот и закрыть глаза».
Ревенко добавил, что Вышинский оказался в заложниках, так как после его задержания стали звучать предложения о возможном обмене журналиста на лиц, получивших в России реальные сроки за экстремизм.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти отказывают российским дипломатам во встречах с Вышинским.
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