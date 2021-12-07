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Депутат Госдумы назвал опасность QR-кодов в России: "Экономика не переживёт"
07 декабря 2021, 16:35 • 137 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Нечаев предупредил о последствиях ввода в России QR-кодов на транспорте.
Депутат Госдумы Алексей Нечаев оценил предлагаемые правительством законопроекты о введении в России QR-кодов.
- уверен глава фракции "Новые люди" в Госдуме. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Нечаев приводит расчёты авиаперевозчиков, что после введения QR-кодов отрасль потеряет не менее 90 млрд рублей только в первой половине 2022 года, что приведёт не только к банкротствам перевозчиков, но и к росту цен на билеты.
Депутат уверен, что закон о QR-кодах "обрушит всю сферу пассажирских перевозок". АТОР полагает, что 74% туристов в России могут отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов, если QR-коды станут обязательными.
Однако введение QR-кодов ударит не только по туристам и обеспеченным путешественникам, но также серьёзно пострадает рабочий трафик в регионах страны: "Ограничения затронут поезда, электрички, междугородные автобусы. Многие не смогут доехать до работы".
Нечаев подчёркивает, что в России и так катастрофически низок индекс пассажирской мобильности, а после введения QR-кодов он "устремится к нулю".
- полагает депутат.
- резюмирует депутат Госдумы.
Алексей Нечаев уверен, что "пора уходить от политики запретов и ограничений. Не все средства хороши в борьбе с пандемией".
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