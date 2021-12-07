Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Главная / Политика

Депутат Госдумы назвал опасность QR-кодов в России: "Экономика не переживёт"

07 декабря 2021, 16:35  •  137 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Нечаев предупредил о последствиях ввода в России QR-кодов на транспорте.
Депутат Госдумы Алексей Нечаев оценил предлагаемые правительством законопроекты о введении в России QR-кодов.
Россия готовится ввести обязательные QR-коды на транспорте. Кто выиграет от этого? Похоже, никто,
- уверен глава фракции "Новые люди" в Госдуме. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Нечаев приводит расчёты авиаперевозчиков, что после введения QR-кодов отрасль потеряет не менее 90 млрд рублей только в первой половине 2022 года, что приведёт не только к банкротствам перевозчиков, но и к росту цен на билеты.
Депутат уверен, что закон о QR-кодах "обрушит всю сферу пассажирских перевозок". АТОР полагает, что 74% туристов в России могут отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов, если QR-коды станут обязательными.
Однако введение QR-кодов ударит не только по туристам и обеспеченным путешественникам, но также серьёзно пострадает рабочий трафик в регионах страны: "Ограничения затронут поезда, электрички, междугородные автобусы. Многие не смогут доехать до работы".
Нечаев подчёркивает, что в России и так катастрофически низок индекс пассажирской мобильности, а после введения QR-кодов он "устремится к нулю".
Впрочем, последствия будут не только экономическими. Новые ограничения неизбежно усилят социальную напряжённость,
- полагает депутат.
Нужно признать: Россия ещё и технически не готова к введению QR-кодов на транспорте. Не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей. Наша экономика этого просто не переживёт,
- резюмирует депутат Госдумы.
Алексей Нечаев уверен, что "пора уходить от политики запретов и ограничений. Не все средства хороши в борьбе с пандемией".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



137
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
07 декабря 2021, 10:45
В Белоруссии заявили о нежелании терпеть выходки украинских военных
07 декабря 2021, 12:30
Глава ЦРУ заинтриговал тревожной новостью о России. Но объясниться не смог
07 декабря 2021, 09:00
Япония возмутилась налоговыми льготами в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло ко...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за з...
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
02 декабря 2021, 12:55
Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.