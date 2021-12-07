Депутат Госдумы назвал опасность QR-кодов в России: "Экономика не переживёт"

Депутат Госдумы Алексей Нечаев предупредил о последствиях ввода в России QR-кодов на транспорте.

Депутат Госдумы Алексей Нечаев оценил предлагаемые правительством законопроекты о введении в России QR-кодов.

Россия готовится ввести обязательные QR-коды на транспорте. Кто выиграет от этого? Похоже, никто,

- уверен глава фракции "Новые люди" в Госдуме. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Нечаев приводит расчёты авиаперевозчиков, что после введения QR-кодов отрасль потеряет не менее 90 млрд рублей только в первой половине 2022 года, что приведёт не только к банкротствам перевозчиков, но и к росту цен на билеты.

Депутат уверен, что закон о QR-кодах "обрушит всю сферу пассажирских перевозок". АТОР полагает, что 74% туристов в России могут отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов, если QR-коды станут обязательными.

Однако введение QR-кодов ударит не только по туристам и обеспеченным путешественникам, но также серьёзно пострадает рабочий трафик в регионах страны: "Ограничения затронут поезда, электрички, междугородные автобусы. Многие не смогут доехать до работы".

Нечаев подчёркивает, что в России и так катастрофически низок индекс пассажирской мобильности, а после введения QR-кодов он "устремится к нулю".

Впрочем, последствия будут не только экономическими. Новые ограничения неизбежно усилят социальную напряжённость,

- полагает депутат.

Нужно признать: Россия ещё и технически не готова к введению QR-кодов на транспорте. Не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей. Наша экономика этого просто не переживёт,

- резюмирует депутат Госдумы.

Алексей Нечаев уверен, что "пора уходить от политики запретов и ограничений. Не все средства хороши в борьбе с пандемией".