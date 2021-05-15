Депутат Госдумы назвал Гончаренко исторически безграмотным

Депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко указал на историческую безграмотность депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который ранее 14 мая заявил о том, что Кубань должна принадлежать Украине, потому что она относится к территории «украинских этнических земель».

«Пан Гончаренко забыл главное — заглянуть хотя бы в школьный учебник по истории, в Конституцию России, в Википедию на худой конец или как минимум уточнить в соцсетях у жителей Кубани, к кому они себя относят. Думаю, полученный результат не понравится этому безграмотному персонажу, а за подобные высказывания еще можно и кубанской нагайкой получить, абсолютно обоснованно. Не говоря уже о том, что он, в принципе, откровенно продемонстрировал историческую безграмотность», — заявил Козенко в беседе с «Известиями» 14 мая.

Депутат напомнил, что Россия была образована гораздо раньше Украины, которая берет сове начало из Киевской Руси, чем и обусловлено сходство в культурных традициях.

«Так что если уже и говорить о присоединении, то уместнее было бы не о Кубани к Украине, а большей части Украины к России», — резюмировал Козенко.

Ранее на слова Гончаренко уже отреагировали первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и член Совета Федерации Ольга Ковитиди, которые также не поддержали высказывание о необходимости присоединения Кубани к Украине.

О том, что Кубань должна принадлежать Украине, Гончаренко заявил днем в пятницу, 14 мая. По его словам, на Кубани еще 100 лет назад разговаривали на украинском языке, что свидетельствует о том, что эти территории были «отрезаны от Киева волею судьбы».

Гончаренко в 2019 году уже заявлял о притязаниях Киева на Кубань. 18 декабря он призвал «заполучить» данный российский регион в свою сферу влияния и превратить его в «украинскую Кубу». Тогда он рассказывал, что в начале XX века на территории Кубани проживало более 62% украинцев. Однако позднее этот показатель уменьшился до 4%.

При этом, согласно переписи населения России в 2010 году, на территории Краснодарского края проживает менее 2% украинцев.