Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Провинившихся приемных родителей занесут в особый список
"С военкой в РФ
Возможен ли в Европе новый Холокост?​
Жизнь за кусочек дороги
Главная / В России

Депутат Госдумы Луговой: Надеюсь, позиция президента убедит критиков закона о «суверенном интернете»

21 февраля 2019, 20:39  •  78 • В России

Член Комитета Госдумы по безопасности и один из авторов принятого в первом чтении законопроекта о «суверенном интернете» (автономной работе российского сегмента интернета. - Ред.) Андрей Луговой надеется, что после заявлений президента России нападки на эту инициативу прекратятся. В частности, против выступала его фракция ЛДПР. Но отзывать свою подпись он не стал.

- Очень рад, что глава государства поддержал нашу инициативу по обеспечению устойчивости интернета. Надеюсь, его слова убедят тех, кто по-прежнему сомневается в важности и нужности закона. Наша IT-сфера - одна из лучших в мире и растет с превышением среднемировой динамики. Несмотря на шпионскую истерику в США и Британии, наши специалисты и программные продукты по-прежнему востребованы во многих странах. Экспорт продуктов IT оценивается в 650 миллиардов рублей и уже в ближайшие годы может составить до 20% от общего объема российского экспорта. Добиться этого успеха было бы невозможно без свободного доступа в интернет. Никто не будет резать курицу, несущую золотые яйца. Если это, конечно, не чужая курица - поэтому мы и опасаемся, что зарубежные владельцы «контрольного пакета» интернета могут в любой момент нанести удар по российской части всемирной сети. Согласен с президентом в том, что вероятность этого невелика, но исключить подобный вариант развития событий никак нельзя. Это значит, что мы должны со своей стороны быть готовы к любому развитию событий, - заявил депутат «Комсомолке».

Напомним, ранее на встрече с главными редакторами российских информагентств и печатных СМИ Владимир Путин допустил теоретическую угрозу отключения России от интернета извне.

- Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически. И с точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так не будут. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически все возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят, - отметил президент, добавив, что «чем больше суверенитета, в том числе в цифровой сфере, тем лучше».

Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


78
Источник
Похожие новости
21 февраля 2019, 01:09
Сергей Степашин - о Послании президента, хороших новостях из Лондона и 90-летии со дня рождения покойного Патриарха Алексия
21 февраля 2019, 17:24
Жириновский предложил ввести выездные визы
21 февраля 2019, 20:39
Депутат Госдумы Луговой: Надеюсь, позиция президента убедит критиков закона о «суверенном интернете»
Загрузка...
21 февраля 2019, 14:09
Эксперт о данных Госстата Украины: У них 9 миллионов уехало, а они радуются 18 тысячам приехавших!
21 февраля 2019, 09:09
«Скажется на приросте ВВП»: как предложение Путина о дерегуляции бизнеса встретили российские предприниматели
21 февраля 2019, 20:39
Путин вступился за работающих пенсионеров
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскры...
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон ...
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончитс...
21 февраля 2019, 02:39
Небензя рассказал, почему Россия не может не помогать юго-востоку Украины
21 февраля 2019, 02:54
"Господин Туск не хочет об этом рассказать?": Соловьев напомнил главе Еврос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.