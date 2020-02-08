Депутат Госдумы Хайруллин погиб в катастрофе вертолёта в Татарстане - источник

Вертолёт Bell 407 с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в Татарстане. Спасатели не могут приземлиться рядом с местом происшествия из-за отсутствия подходящей площадки, с воздуха виден один выживший, судьба остальных неизвестна.

Источники утверждают, что на борту вертолёта находился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин. Также есть информация, что он погиб в результате катастрофы вертолёта, однако официального подтверждения пока нет.

"Bell 407, три человека на борту, недалеко от Лаишева. Один точно жив, его видно с вертолёта спасателей. Судьба остальных неизвестна. Вертолёт спасателей не может приземлиться из-за лесополосы", - заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова в интервью ТАСС.

Напомним, что, по данным МЧС, вертолёт Bell 407 №01893 пропал с радаров вскоре после вылета. Воздушная машина потерпела крушение в шести километрах юго-восточнее города Лаишево.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства крушения. Для этого на место происшествия выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте.