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Депутат Госдумы Хайруллин погиб в катастрофе вертолёта в Татарстане - источник
08 февраля 2020, 02:24 • 41 • Политика
Вертолёт с тремя пассажирами потерпел крушение в Татарстане. Источники утверждают, что среди пассажиров воздушной машины был депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин. Также есть неподтверждённая информация о его гибели.
Вертолёт Bell 407 с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в Татарстане. Спасатели не могут приземлиться рядом с местом происшествия из-за отсутствия подходящей площадки, с воздуха виден один выживший, судьба остальных неизвестна.
Источники утверждают, что на борту вертолёта находился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин. Также есть информация, что он погиб в результате катастрофы вертолёта, однако официального подтверждения пока нет.
Напомним, что, по данным МЧС, вертолёт Bell 407 №01893 пропал с радаров вскоре после вылета. Воздушная машина потерпела крушение в шести километрах юго-восточнее города Лаишево.
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства крушения. Для этого на место происшествия выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте.
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