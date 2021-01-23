Депутат Госдумы: Американский "голубь мира" хочет "связать руки" России

США хотят стать "голубем мира", продлив Договор о сокращении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3) в самый последний момент. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил депутат Государственной Думы Александр Шерин.

Как пояснил парламентарий, Москва заинтересована в заключении мирных договоров, которые направлены на сокращение арсеналов. Однако при экс-президенте Соединённых Штатов Дональде Трампе процесс затянулся.

Что касается команды нового главы государства Джо Байдена, то она решилась на продление самого важного документа - СНВ-3. Но Вашингтон не изменит своего отношения к России, поэтому не стоит ожидать отмены санкций.

"Вашингтону выгодно, чтобы Россия была страной "со связанными руками". Продление СНВ-3 для них никакого ущерба не наносит, их действия особо не сковывает и никак по их интересам не бьёт", - отметил Шерин.

Как ранее заявил телеканалу "360" военный эксперт Алексей Леонков, необходимо ознакомиться с детальными предложениями Вашингтона.

Если американцы согласятся на автоматическое продление, которое предлагала и Москва, то это один разговор. Но Штаты могут попытаться навязать неприемлемые для собеседников пункты.

Речь идёт о наложении ограничений или запретов на гиперзвуковые виды вооружения, которых у американцев нет. Например, на комплексы "Посейдон", "Буревестник" и так далее. Кроме того, ядерные арсеналы американцев объединены под общее управление с ядерными арсеналами Британии и Франции.

"В договоре СНВ-3 учитывают только американский и российский арсеналы. Россия ещё настаивает на том, чтобы ядерное оружие не хранилось на территории стран, которые не являются членами ядерного клуба", - добавил Леонков.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, несмотря на уход Дональда Трампа с поста президента США, Вашингтон продолжит оказывать давление на Россию. Он указал на недавние заявления администрации президента США, которые называют Москву одной из основных угроз для Белого дома.

"Приоритеты, которые проявились в последние несколько лет, сохранятся в виде основных направлений политики США в ближайшем будущем", - пояснил эксперт в интервью ИА "Экономика сегодня".

А в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин поведал, что по сравнению с Западом Россия является "белой и пушистой". НАТО нарушило устные обещания не расширяться на восток, и Москва не может это игнорировать.

Россия не выходила из ДРСМД и других международных соглашений, это сделали США. Если прекратит существование СНВ-3, то ничто не помешает началу новой гонки вооружений.

Военный бюджет России ниже, чем у США и Великобритании. При этом её базы расположены в террористически опасных местах, тогда как базы США и НАТО раскиданы по всему миру.