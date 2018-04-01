Депутат горсовета Львова сообщил о поджоге польского автобуса радикалами

В украинском Львове радикалы подожгли польский автобус. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

По его словам, инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 1 апреля.

«Вблизи Стрыйского автовокзала неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-чёрными листовками», — написал Зинкевич.

Он отметил, что в настоящий момент пожар потушен, пострадавших нет.

«Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений, по моему мнению», — добавил он.

Ранее стало известно, что во Львове возле польского мемориала взорвался неизвестный предмет. Полиция Украины возбудила дело.