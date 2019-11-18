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Депутат Горелкин отзовет проект о значимых интернет-ресурсах

18 ноября 2019, 16:54  •  57 • Политика
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет проект закона об ограничении доли иностранного владения значимыми информационными ресурсами. Об этом парламентарий в понедельник, 18 ноября, сообщил ТАСС.
По его словам, он «планировал забрать законопроект на доработку еще на прошлой неделе». Решение не связано с изменениями в структуре корпоративного управления «Яндекса», объяснил Горелкин. «Те отзывы, которые поступали в комитет, и предложения правительства требуют очень серьезной доработки текста», — отметил он.
Ранее в понедельник совет директоров «Яндекса» одобрил поправки в структуре корпоративного управления, которые подразумевают создание специального фонда для передачи «золотой акции» Сбербанка.
В структуре появится некоммерческий Фонд общественных интересов, которому «золотая акция» и будет передана, но права по ней будут расширены.
26 июля в Госдуму был внесен законопроект об ограничении на иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры России. Согласно документу, который разработал Горелкин, значимыми будут признаваться «некоторые сервисы», активно используемые находящимися на территории России потребителями. Решения должна будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.
Законопроект касается в том числе «Яндекса», отмечал парламентарий. По его словам, в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.
В ответ представители «Яндекса» отметили, что нововведение коснется всех IT-компаний, работающих в России, а в конечном счете пострадают пользователи.

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