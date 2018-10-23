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Депутат гордумы Иркутска арестован за двойное убийство

23 октября 2018, 19:54  •  105 • Политика
В Иркутске депутата гордумы обвинили в убийстве двух человек.
Полиция Иркутска обвинила одного из депутатов городской думы в двойном убийстве. Подробностями скандальной истории поделились в пресс-службе управления Следственного комитета по Забайкальскому краю.
Речь идет об исчезновении двух мужчин в Чите в 1997 году. Следствие полагает, что пропавшие были членами преступной группировки и были убиты. В совершении преступления полиция подозревает одного из депутатов гордумы Иркутска.
Сообщается, что подозреваемый парламентарий был задержан и доставлен в Читу. Во вторник, 23 октября, политику были предъявлены обвинения по статье «убийство двух и более лиц». Депутат был заключен под стражу на время расследования.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что речь идет о депутате Александре Панько.

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