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Депутат ГД рассказал о своем видении развития интеграции РФ и Белоруссии

11 сентября 2021, 03:10  •  75 • Политика
Со временем в процессе интеграции Россия и Белоруссия могут подойти к созданию союзного парламента. Такое мнение в пятницу, 10 сентября, в беседе с «Известиями» выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Мы сейчас примем все решения в парламенте [после согласования программ интеграции Союзного государства], подкрепим их законами. У нас, конечно, будет много работы, но это приятная работа. Потом, я думаю, со временем подойдем уже к созданию союзного парламента», — предположил политик.
По мнению Калашникова, при таком развитии интеграции на это может уйти год или полтора.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что интеграция России и Белоруссии в дальнейшем будет совершенствоваться. При этом, комментируя возможное создание союзного парламента РФ и Белоруссии, он отметил, что пока «об этом речи не идет», это вопрос на перспективу.
10 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об одобрении Совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. При этом принципы функционирования и регулирования единого рынка газа РФ и Белоруссии будут разработаны к июлю 2022 года. Также он подчеркнул, что граждане России и Белоруссии должны получить выгоду от интеграционных процессов двух стран.
Так, среди прочего, главы правительств договорились об организации автоперевозок на безразрешительной основе, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства.
Накануне в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Разговор лидеров продолжался 3,5 часа.
В ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи Путин сообщил, что договор об объединении рынка газа РФ и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года. По его словам, в результате длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Он не исключил также создания в будущем союзного парламента РФ и Белоруссии, при этом отметив, что данная тема пока не обсуждалась. По словам главы государства, нужно сначала создать экономический базис, фундамент для того, «чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке».
Лукашенко со своей стороны назвал переговоры предельно честными и конструктивными. Он не исключил возможного возвращения к вопросу единой валюты двух стран. Также в ходе встречи стороны смогли согласовать все 28 программ по Союзному государству.
Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений.
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