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Депутат Фёдоров предложил новый запрет, связанный со СМИ

03 сентября 2021, 09:05  •  95 • Политика
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил Минцифре расширить перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ. В их число он хочет включить и граждан, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций.
Очередной запрет, связанный со СМИ, предлагает ввести депутат Госдумы Евгений Фёдоров. В письме на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева парламентарий заявил о необходимости запретить выступать учредителями СМИ тем гражданам, которые были признаны причастными к деятельности экстремистских организаций.
Пока что их нет в списке тех, кому запрещено учреждать СМИ, хотя сам по себе подобный "чёрный список" имеется. Под запрет попадают те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы или имеет судимость за совершение преступления, связанного с осуществлением экстремистской деятельности.
Депутат обратил внимание министра на то, что у лиц, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций, сегодня есть возможность создавать собственные информационные площадки, на которых далее эти граждане смогут продвигать свои деструктивные идеи.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части включения граждан, признанных причастными к деятельности экстремистских организаций, в число лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей средств массовой информации",
- цитирует RT текст обращения.

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