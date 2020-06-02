Депутат Федоров осудил попытки ПНС Ливии шантажировать Россию

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Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что попытки так называемого Правительства национального согласия Ливии шантажировать российские власти – это методы, которыми пользуются только террористы. В этом вопросе его мнение поддержал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.



Халед аль-Мишри, возглавляющий высший Государственный совет ПНС, заявил, что готов помочь в освобождении плененных российских социологов. Однако выдвинул условие: Москва должна признать легитимность триполитанского правительства. Полную версию телефонных переговоров аль-Мишри и одного из сотрудников Фонда защиты национальных ценностей предоставил глава ФНЗЦ Александр Малькевич. Из записи становится ясно, что Халед аль-Мишри шантажирует российские власти.

Джабаров заявил, что шантаж и торг не являются элементом цивилизованных дипломатических переговоров. Сенатор отметил, что вопрос об освобождении россиян должен решаться по-другому.

Захваченным в плен социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану долгое время не могли предоставить обвинений. Сейчас ПНС Ливии пытается убедить весь мир, что ученые вмешивались в ливийские выборы. Однако в североафриканской стране не существует закона о выборах. Кроме того, официальных обвинений нет до сих пор.

Ливийское издание Libya 24 недавно опубликовало фотографии виз россиян. Документы указывают, что социологи находились в Ливии на законных основаниях.









"Вы можете себе представить, что два социолога из России могли вмешаться в президентские выборы?" – задался вопросом Джабаров. По его мнению, если бы пленниками были граждане другой страны, резонанс был бы намного серьезнее. "Теория двойных стандартов налицо", – подчеркнул сенатор.

С ним согласен депутат Госдумы Евгений Федоров. Эксперт считает, что за действиями ПНС могут стоять западные спецслужбы. Федоров подчеркнул, что действия так называемого ПНС больше похожи на методы террористов.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии весной 2019 года. Социологов заключили в незаконную частную тюрьму "Митига" без предъявления обвинений. Россияне до сих пор остаются в плену.