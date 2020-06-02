Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Главная / Политика

Депутат Федоров осудил попытки ПНС Ливии шантажировать Россию

02 июня 2020, 12:55  •  125 • Политика
Фото: Ferhat Bouda/Picture alliance/www.globallookpress.com
Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что попытки так называемого Правительства национального согласия Ливии шантажировать российские власти – это методы, которыми пользуются только террористы. В этом вопросе его мнение поддержал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.
Халед аль-Мишри, возглавляющий высший Государственный совет ПНС, заявил, что готов помочь в освобождении плененных российских социологов. Однако выдвинул условие: Москва должна признать легитимность триполитанского правительства. Полную версию телефонных переговоров аль-Мишри и одного из сотрудников Фонда защиты национальных ценностей предоставил глава ФНЗЦ Александр Малькевич. Из записи становится ясно, что Халед аль-Мишри шантажирует российские власти.
Джабаров заявил, что шантаж и торг не являются элементом цивилизованных дипломатических переговоров. Сенатор отметил, что вопрос об освобождении россиян должен решаться по-другому.
Захваченным в плен социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану долгое время не могли предоставить обвинений. Сейчас ПНС Ливии пытается убедить весь мир, что ученые вмешивались в ливийские выборы. Однако в североафриканской стране не существует закона о выборах. Кроме того, официальных обвинений нет до сих пор.
Ливийское издание Libya 24 недавно опубликовало фотографии виз россиян. Документы указывают, что социологи находились в Ливии на законных основаниях.


"Вы можете себе представить, что два социолога из России могли вмешаться в президентские выборы?" – задался вопросом Джабаров. По его мнению, если бы пленниками были граждане другой страны, резонанс был бы намного серьезнее. "Теория двойных стандартов налицо", – подчеркнул сенатор.
С ним согласен депутат Госдумы Евгений Федоров. Эксперт считает, что за действиями ПНС могут стоять западные спецслужбы. Федоров подчеркнул, что действия так называемого ПНС больше похожи на методы террористов.
Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии весной 2019 года. Социологов заключили в незаконную частную тюрьму "Митига" без предъявления обвинений. Россияне до сих пор остаются в плену.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 00:55
Трамп в охваченной протестами стране переговорил с Путиным
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
02 июня 2020, 08:55
"Не подать виду - иначе смерть". Греф своим "наездом" на Михалкова дал сигнал элите - политолог
02 июня 2020, 08:55
"Крым сбежал от бандеровской Украины": Герой Донбасса расставил точки, сказав правду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2020, 17:55
Корнилов назвал причину, почему Украина продолжит терять новые регионы
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
28 мая 2020, 04:55
Теперь вы навсегда забудете миф о поражении СССР в войне с Финляндией (Анна Сочина)
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.