Депутат Европарламента выступила в защиту России и русских

Депутат Европарламента (ЕП) от партии "Альтернатива для Германии" Кристин Андерсон раскритиковала решение об отстранении русских спортсменов от международных соревнований. И пристыдила многих политиков.

Международный олимпийский комитет (МОК) посоветовал спортивным организациям отстранить от соревнований русских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. И многие организации последовали этой рекомендации.

Андерсон возмутилась действиями МОК. По её словам, отстранение спортсменов от соревнований нарушает права человека. Никто не должен быть ущемлён в правах, вне зависимости от пола, места происхождения, расы, языка, религиозных или политических взглядов.

Сейчас эти правила нарушены,

- заявила немецкий депутат во время выступления в парламенте.

Андерсон пристыдила политиков, которые ущемляют русских и Россию, так как, по её мнению, это "склоняет мировое сообщество к племенам".