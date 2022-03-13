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Депутат Европарламента выступила в защиту России и русских

13 марта 2022, 15:10  •  677 • Политика
Депутат Европарламента (ЕП) от партии "Альтернатива для Германии" Кристин Андерсон раскритиковала решение об отстранении русских спортсменов от международных соревнований. И пристыдила многих политиков.
Международный олимпийский комитет (МОК) посоветовал спортивным организациям отстранить от соревнований русских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. И многие организации последовали этой рекомендации.
Андерсон возмутилась действиями МОК. По её словам, отстранение спортсменов от соревнований нарушает права человека. Никто не должен быть ущемлён в правах, вне зависимости от пола, места происхождения, расы, языка, религиозных или политических взглядов.
Сейчас эти правила нарушены,
- заявила немецкий депутат во время выступления в парламенте.
Андерсон пристыдила политиков, которые ущемляют русских и Россию, так как, по её мнению, это "склоняет мировое сообщество к племенам".

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