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Депутат Европарламента назвал переговоры с Москвой главной задачей Киева
25 мая 2019, 20:39 • 38 • Украина
Депутат Европарламента Натан Гилл призвал Украину стремиться к переговорам с Россией, так как это «вопрос номер один».
Reuters
«В XXI веке в Европе мы ожидаем от политиков, что они будут разговаривать с соседями, а не решать, что это не главный вопрос. Для меня это очень странно», — цитирует его канал NewsOne.
По словам политика, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук «продемонстрировал своё мастерство и способность вести диалог между Украиной и Россией».
«Поэтому я не согласен с месседжем, который отправили из Киева в Россию и другие страны Европы, что эта задача — не на первом месте. Ведь на самом деле это вопрос номер один», — заявил Гилл.
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.
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