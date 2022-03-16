Депутат Чепа прокомментировал введение РФ санкций против Байдена и его сына

Россия 15 марта ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, его сына Хантера, а также ряда американских политиков и государственных деятелей.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя «Известиям» введение рестрикций, отметил, что первыми подобные ограничения начали применять именно США.

Российская же сторона, по его словам, просто не могла не ответить зеркально на подобные действия, которые являются популизмом.

Как сообщили во вторник в МИД РФ, в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ, в российский «стоп-лист» на основе взаимности были также включены госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и другие.

В ведомстве добавили, что Россия при этом не отказывается от поддержания официальных связей в том случае, «если они отвечают национальным интересам Москвы».

В этот же день ранее министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ. Под новые рестрикции США попали в том числе ряд заместителей министра обороны России, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, а также гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Также во вторник решение расширить антироссийские санкции приняли власти Канады и Великобритании.

Санкции против России были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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