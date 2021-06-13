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Депутат бундестага заявил, что пакт Молотова – Риббентропа был политически правильным решением Сталина

13 июня 2021, 08:40  •  123 • В мире
О немецко-польских противоречиях
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд в своём выступлении заявил, что для Советского Союза пакт Молотова – Риббентропа был оправданным шагом, сделанным Москвой в недружественным окружении. «Советский лидер «купил» себе время, чтобы получше подготовиться к отражению нападения Германии», – сказал Гауланд.
Немецкий политик напомнил, что Кремль вынужденно пошёл на подписание пакта с Германией ввиду враждебной позиции Варшавы, которая ни за что не хотела видеть на польской территории советские войска. СССР неоднократно предлагал Польше заключить антигитлеровский союз с участием Чехословакии, Франции и Великобритании, но Польша отвечала отказом на предложение пропустить Красную армию через свою территорию, вынашивая планы участия в «походе на восток» совместно с Германией.
В 1938 г. Варшава отвергла предложение СССР о совместной помощи Чехословакии в случае агрессии гитлеровской Германии. Более того, Варшава развернула военные учения на границе с СССР с применением тяжёлого вооружения, кавалерии и авиации и пригрозила сбивать советские самолёты, если Москва вздумает оказать помощь Чехословакии по воздуху. Продолжением этой политики стало участие Польши в разделе чехословацкого государства.
Давние противоречия между двумя членами НАТО, Польшей и Германией, в последнее время усугубились. Поляки добиваются срыва запуска газопровода «Северный поток-2», выгодного немцам. Российско-германское соглашение о газопроводе польская пресса окрестила «новым пактом Молотова – Риббентропа», направленным против Польши.
На самом деле всё гораздо проще: Варшава не хочет терять деньги за транзит российского газа. Польша уже заключила соглашение с Соединёнными Штатами о поставках американского СПГ через порт Свиноуйсьце с тем, чтобы вытеснить российский газ из Европы. А это совсем не отвечает интересам Германии, поскольку американский СПГ на 30% дороже российского трубопроводного газа.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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