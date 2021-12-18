Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
Главная / Украина

Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым российским

18 декабря 2021, 22:10  •  172 • Украина
Признание российского статуса Крыма соответствует интересам Германии по нормализации отношений с Москвой, считает член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.
«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки», – отметил немецкий политик. Но восстановление отношений между двумя странами противоречит интересам США и НАТО, которые нагнетают напряжённость вокруг России и используют крымскую тему как формальный повод для оказания давления.
Нынешний подход западных стран к вопросу принадлежности полуострова – пример политики двойных стандартов, констатировал депутат бундестага. С одной стороны, Запад приветствовал одностороннее провозглашение независимости Косово от Сербии, с другой – отверг референдум о воссоединении Крыма с Россией.
Вместо этого Запад должен принять итоги демократического голосования крымчан о воссоединении с Россией, подчеркнул Евгений Шмидт: «Это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага».
Заявление немецкого парламентария о необходимости признания Крыма не первое в своём роде. Об этом высказывались в ходе визитов на полуостров региональные депутаты от партий «Альтернатива для Германии» и «Левые», экс-депутат бундестага от «Христианско-демократического союза» Вилли Виммер.
В июне 2017 года заместитель председателя АдГ Александр Гауланд заявил, что «Крым – это исконно русская территория, и она не может вернуться к Украине». Примерно в то же время лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил вывести тему Крыма за скобки на долгое время, что фактически означало смириться с российской принадлежностью полуострова. А в марте текущего года депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал крымский вопрос выпавшим из повестки дня Германии.
Значительная часть немецкого населения тоже расходится во взглядах на Крым со своим национальным правительством. Как показал социологический опрос французской компании IFop, проведённый весной 2019 года в ряде западных стран, 38% респондентов в ФРГ назвали полуостров частью России.
Германия – главный торгово-экономический партнёр России в Европе, поэтому в немецких бизнес-кругах существует наибольшее недовольство антироссийским курсом Берлина с его экономическими санкциями и отказом от признания Крыма частью российской территории. Но, несмотря на нерациональность и ущербность такой политики для Германии, она остаётся неизменной уже при новом правительстве Олафа Шольца.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



172
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
17 декабря 2021, 06:30
От Дальнего Востока до Латинской Америки: На Украине хотят присоединить «дальние украинские территории»
18 декабря 2021, 03:30
Русские завидуют нашим шароварам. На Украине объяснили насмешки над вышиванками
17 декабря 2021, 18:10
ВСУ натаскивают на войну против украинцев
18 декабря 2021, 15:10
Порошенко убыл в большое дипломатическое турне
18 декабря 2021, 09:20
Чтобы не покупать детали у России, Украина откажется от советских палубных вертолётов и летающих лодок
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоя...
18 декабря 2021, 14:35
Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
18 декабря 2021, 01:10
Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
15 декабря 2021, 08:25
Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз
12 декабря 2021, 14:25
Кто пошёл на таран? Русских пилотов над Чёрным морем заставили сменить курс
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
12 декабря 2021, 23:45
Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.