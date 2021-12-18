Признание российского статуса Крыма соответствует интересам Германии по нормализации отношений с Москвой, считает член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки», – отметил немецкий политик. Но восстановление отношений между двумя странами противоречит интересам США и НАТО, которые нагнетают напряжённость вокруг России и используют крымскую тему как формальный повод для оказания давления.

Нынешний подход западных стран к вопросу принадлежности полуострова – пример политики двойных стандартов, констатировал депутат бундестага. С одной стороны, Запад приветствовал одностороннее провозглашение независимости Косово от Сербии, с другой – отверг референдум о воссоединении Крыма с Россией.

Вместо этого Запад должен принять итоги демократического голосования крымчан о воссоединении с Россией, подчеркнул Евгений Шмидт: «Это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага».

Заявление немецкого парламентария о необходимости признания Крыма не первое в своём роде. Об этом высказывались в ходе визитов на полуостров региональные депутаты от партий «Альтернатива для Германии» и «Левые», экс-депутат бундестага от «Христианско-демократического союза» Вилли Виммер.

В июне 2017 года заместитель председателя АдГ Александр Гауланд заявил, что «Крым – это исконно русская территория, и она не может вернуться к Украине». Примерно в то же время лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил вывести тему Крыма за скобки на долгое время, что фактически означало смириться с российской принадлежностью полуострова. А в марте текущего года депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал крымский вопрос выпавшим из повестки дня Германии.

Значительная часть немецкого населения тоже расходится во взглядах на Крым со своим национальным правительством. Как показал социологический опрос французской компании IFop, проведённый весной 2019 года в ряде западных стран, 38% респондентов в ФРГ назвали полуостров частью России.

Германия – главный торгово-экономический партнёр России в Европе, поэтому в немецких бизнес-кругах существует наибольшее недовольство антироссийским курсом Берлина с его экономическими санкциями и отказом от признания Крыма частью российской территории. Но, несмотря на нерациональность и ущербность такой политики для Германии, она остаётся неизменной уже при новом правительстве Олафа Шольца.