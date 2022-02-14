Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Укра...
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
Главная / Политика

Депутат бундестага разоблачила абсурд с "Северным потоком - 2"

14 февраля 2022, 07:40  •  518 • Политика
Депутат бундестага, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен разоблачила США, считая, что их требования по "Северному потоку - 2" - "абсурдные и дерзкие".
Требования американской стороны свернуть проект "Северный поток - 2" в Германии воспринимают двояко. Есть среди политиков те, кто, несмотря на огромные вложения немецкого бизнеса в проект, поддерживает идею "заморозки", но есть немало тех, кто придерживается кардинально иного мнения. Среди последних - депутат бундестага, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.
Требования Вашингтона по поводу остановки "Северного потока - 2" парламентарий считает "абсурдными и дерзкими". Депутат разоблачила США, фактически поймав их на двуличии. С одной стороны, отмечает парламентарий, Соединённые Штаты постоянно требуют свернуть проект, но с другой - повышают объёмы импорта нефти из России.
Задержку с сертификацией газопровода депутат считает глупостью.
Заявления же президента США Джо Байдена об остановке проекта газопровода Дагделен расценивает исключительно как "неуважение демократического суверенитета Германии и её европейских партнёров".
"Байден, вероятно, видит в европейских партнёрах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа", - заявила политик в беседе с ТАСС, отметив, что платить за резкий рост цен на энергоносители в конечном итоге будут граждане ФРГ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


518
Источник
Похожие новости
14 февраля 2022, 00:05
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
14 февраля 2022, 00:05
Зеленский пригласил Байдена на Украину: "Как можно быстрее". В США дали ответ
14 февраля 2022, 07:40
Зеленский одним предложением выставил Байдена трусом
14 февраля 2022, 07:40
Депутат бундестага разоблачила абсурд с "Северным потоком - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 февраля 2022, 00:05
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного экспер...
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
14 февраля 2022, 00:05
Зеленский пригласил Байдена на Украину: "Как можно быстрее". В США дали отв...
14 февраля 2022, 00:35
«Фантасмагория Запада»: как Европа и США пытаются найти замену российскому газу
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2022, 05:25
"Что Путин может делать с Украиной": Политконсультант расшифровал сказанное Байденом
08 февраля 2022, 16:55
Путин сказал "моя красавица", Зеленский обиделся: "Это уже перебор"
12 февраля 2022, 23:35
"Торпеду в бочину - и братская могила": "Похоронный" сценарий для подлодки США составил Баранец
12 февраля 2022, 04:55
Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения
11 февраля 2022, 13:10
"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.