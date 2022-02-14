Депутат бундестага разоблачила абсурд с "Северным потоком - 2"

Депутат бундестага, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен разоблачила США, считая, что их требования по "Северному потоку - 2" - "абсурдные и дерзкие".

Требования американской стороны свернуть проект "Северный поток - 2" в Германии воспринимают двояко. Есть среди политиков те, кто, несмотря на огромные вложения немецкого бизнеса в проект, поддерживает идею "заморозки", но есть немало тех, кто придерживается кардинально иного мнения. Среди последних - депутат бундестага, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

Требования Вашингтона по поводу остановки "Северного потока - 2" парламентарий считает "абсурдными и дерзкими". Депутат разоблачила США, фактически поймав их на двуличии. С одной стороны, отмечает парламентарий, Соединённые Штаты постоянно требуют свернуть проект, но с другой - повышают объёмы импорта нефти из России.

Задержку с сертификацией газопровода депутат считает глупостью.

Заявления же президента США Джо Байдена об остановке проекта газопровода Дагделен расценивает исключительно как "неуважение демократического суверенитета Германии и её европейских партнёров".

"Байден, вероятно, видит в европейских партнёрах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа", - заявила политик в беседе с ТАСС, отметив, что платить за резкий рост цен на энергоносители в конечном итоге будут граждане ФРГ.