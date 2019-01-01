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Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»

01 января 2019, 21:54  •  65 • В России

1 января радикалы в разных городах незалежной традиционно провели факельные шествия в честь дня рождения одного из отцов-основателей украинского национализма, вдохновителя массового террора против «врагов Украины» накануне и в ходе Второй мировой — Степана Бандеры. Уже с первых дней войны его Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) помогала гитлеровцам в «окончательном решении еврейского вопроса» на Украине — так, сразу после взятия немцами Львова 30 июня 1941 года бандеровцы организовали в городе погром с массовым убийством почти 10 тысяч евреев и поляков.

В разговоре с «КП» сегодняшние шествия последователей Бандеры прокомментировал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по международным делам Пётр Быстрон:

— Думаю, это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника. Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма, — сказал нам Быстрон.

Что характерно, крупные берлинские СМИ, несмотря на такую антифашистскую позицию спикера парламентской фракции АдГ по международным делам (которую в схожей форме регулярно высказывают и другие представители этой партии) — продолжают огульно именовать это движение «радикальным» и чуть ли не «неонацистским». При том, что АдГ — одна из немногих крупных немецких партий, выступающая за снятие антироссийских санкций и конструктивные отношения с Москвой.

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