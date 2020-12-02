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Депутат бундестага обвинил НАТО в испорченных отношениях Европы с Россией

02 декабря 2020, 17:00  •  82 • Политика
Фото: Andreas Gora via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Диалог с Москвой должен основываться на сотрудничестве, а не угрозах
Цивилизованные переговоры всегда помогали решить с Россией любой вопрос. К этой тактике Европе нужно вернуться и сейчас. Однако важно, чтобы обе стороны придерживались достигнутых договоренностей. Об этом заявил глава комитета по энергетике нижней палаты парламента Германии Клаус Эрнст.
Он напомнил, что даже решение об объединении Германии были принято путем переговоров с СССР. Другое дело, что потом Запад нарушил взятые на себя обязательства о непродвижении НАТО на восток.
"Договоренности существовали. Однако расширение произошло, то есть мы фактически нарушили договор",
– признал Эрнст в интервью "Известиям". По его мнению, и сейчас многие проблемы в отношениях России и Германии возникают из-за НАТО: альянс зачастую принимает решения, не согласовывая их с Евросоюзом. Но Европа заинтересована в сотрудничестве, поэтому во главе угла не может стоять "политика силы", уведен депутат бундестага.
Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, заявила, что Берлин всегда вел диалог с Москвой с позиции силы, и предложила вернуться к этой "хорошей практике".
Решения, способствовавшие вступлению Германии в НАТО, в России назвали "политическим Чернобылем".

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