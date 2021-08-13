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Депутат бундестага не оставил противникам "Северного потока - 2" ни шанса остановить проект

13 августа 2021, 07:50  •  34 • Политика
Депутат бундестага Штеффен Котре высказал уверенность в том, что газопровод "Северный поток - 2" будет введён в эксплуатацию до конца 2021 года "в любом случае". Тем самым немецкий политик не оставил противникам проекта ни шанса на то, чтобы остановить строительство.
По версии официального представителя партии "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффена Котре, "Северный поток - 2" могут ввести в эксплуатацию сразу же, как только будет завершено строительство газопровода.
При этом немецкий политик не оставил противникам проекта ни шанса на то, чтобы остановить стройку, подчеркнув, что ввод газопровода в эксплуатацию произойдёт "в любом случае до конца 2021 года".
Котре особо подчеркнул тот факт, что данный проект - это "важнейший компонент надёжных поставок природного газа в Германию и Европу в целом".
А противников у "Северного потока - 2" немало, начиная от США, которые всеми правдами и неправдами (включая откровенный шантаж и санкции) пытаются продвинуть на европейский энергетический рынок свой газ.
Депутат Европарламента Гуннар Бек также обратил внимание на то, что и в Евросоюзе имеются политические силы, которые выступают против строительства и введения газопровода в строй. В том числе противники есть и в самой Германии - основном партнёре России по данному проекту.
"В Европарламенте всё ещё существует сильная оппозиция проекту, - заявил "Известиям" евродепутат. - Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Такие силы, как "зелёные" Германии или либеральные партии Франции, всё ещё отвергают проект".

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