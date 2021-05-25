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Депутат Бундестага назвал виновников ЧП с Ryanair в Белоруссии

25 мая 2021, 18:15  •  205 • Политика
Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт считает "не совсем адекватным решением" запрет ЕС на полеты авиакомпаний Белоруссии.
"Не совсем адекватным решением" назвал запрет на полет в страны ЕС авиакомпаниям Белоруссии депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт.
Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту бывшем главном редакторе Telegram-канала Nexta Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада
- рассказал телеканалу 360 парламентарий. Однако он считает "непростительным" так реагировать спецслужбам Белоруссии на такую информацию и идти на обострение с Западом. Однако и реакцию ЕС депутат считает "не совсем адекватным".
Мы знаем, что когда ловили Эдварда Сноудена, никто не закрывал никаких пространств. И это не вызвало такого всеобщего, всемирного возмущения, которое сейчас происходит
- отметил Гердт.
По словам депутата, когда "это кому-то надо, это оправдывается какой-то необходимостью".
Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске произошел 23 мая. Белорус Роман Протасевич был задержан, он является фигурантом уголовного дела в республике об организации массовых беспорядков. ЕС закрыл воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии.

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