Депутат Бундестага назвал виновников ЧП с Ryanair в Белоруссии

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт считает "не совсем адекватным решением" запрет ЕС на полеты авиакомпаний Белоруссии.

"Не совсем адекватным решением" назвал запрет на полет в страны ЕС авиакомпаниям Белоруссии депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт.

Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту бывшем главном редакторе Telegram-канала Nexta Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада

- рассказал телеканалу 360 парламентарий. Однако он считает "непростительным" так реагировать спецслужбам Белоруссии на такую информацию и идти на обострение с Западом. Однако и реакцию ЕС депутат считает "не совсем адекватным".

Мы знаем, что когда ловили Эдварда Сноудена, никто не закрывал никаких пространств. И это не вызвало такого всеобщего, всемирного возмущения, которое сейчас происходит

- отметил Гердт.

По словам депутата, когда "это кому-то надо, это оправдывается какой-то необходимостью".

Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске произошел 23 мая. Белорус Роман Протасевич был задержан, он является фигурантом уголовного дела в республике об организации массовых беспорядков. ЕС закрыл воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии.