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Депутат Бундестага назвал виновников ЧП с Ryanair в Белоруссии
25 мая 2021, 18:15 • 205 • Политика
Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт считает "не совсем адекватным решением" запрет ЕС на полеты авиакомпаний Белоруссии.
"Не совсем адекватным решением" назвал запрет на полет в страны ЕС авиакомпаниям Белоруссии депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт.
- рассказал телеканалу 360 парламентарий. Однако он считает "непростительным" так реагировать спецслужбам Белоруссии на такую информацию и идти на обострение с Западом. Однако и реакцию ЕС депутат считает "не совсем адекватным".
- отметил Гердт.
По словам депутата, когда "это кому-то надо, это оправдывается какой-то необходимостью".
Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске произошел 23 мая. Белорус Роман Протасевич был задержан, он является фигурантом уголовного дела в республике об организации массовых беспорядков. ЕС закрыл воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии.
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