Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться

В своём нынешнем состоянии Алексей Навальный приносит Западу намного больше пользы, чем когда он занимался оппозиционной деятельностью в России. Такое мнение телеканалу "360" озвучил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Ранее немецкие власти сообщили о том, что Навального якобы могли отравить веществом из группы "Новичок". При этом его состояние до сих пор оценивается как тяжёлое.

"Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала", - отреагировал Гердт.

По мнению немецкого парламентария, Берлину необходимо взглянуть на ситуацию под другим углом и организовать прозрачное расследование с участием врачей из Омска, которые оказывали помощь Навальному во время госпитализации. При этом Гердт указывает на то, что информация в СМИ сейчас подаётся в связке из трёх факторов: Россия, "Новичок", отравление.

"В России не осталось ядов, чтобы снова действовать по тому же сценарию? Это глупо и нелогично", - подчеркнул он.

Как добавил в интервью РИА ФАН главред Politrussia Руслан Осташко, если бы Алексея Навального действительно отравили "Новичком", то госпитализировать бы пришлось всех остальных пассажиров, летевших в одном самолёте с блогером из Томска в Москву. Это доказывает скандал вокруг истории с отравлением шпиона Сергея Скрипаля, вместе с которым пострадала его дочь и ещё несколько человек.

"Западный обыватель смотрит на политическую ситуацию, смотрит на действия нашей страны и не понимает, с какого перепуга он должен считать Россию врагом. А тут ему навязывают уже устоявшиеся, закреплённые бренды, а "Новичок" - это бренд", - уверен он.