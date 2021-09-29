Депутат Бальбек отреагировал на стратегию Киева по «деоккупации Крыма»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в среду, 29 сентября, прокомментировал «Известиям» утверждение правительством Украины стратегии «деоккупации Крыма».

Парламентарий заявил, что подобные действия Киева бесполезны, так как полуостров является российской территорией.

«Из этих стратегий скоро можно будет мост через океан построить, а все эти, как они называют, детали пойдут на сваи. Уговаривают самих себя, мол, куча бумажек, подписанных политиками, заставит русских вернуть Крым. Где такое было в истории, чтобы канцелярия войска победила? Да еще и без боя. Но всё еще крепка надежда украинских политиков, верят в могучую силу чернильных подписей. А вот мы перестали верить, особенно когда чернила западные. Так что зря глаза проедают на Крым в Киеве, наш он», — заявил депутат.

Об утверждении Киевом вышеуказанной стратегии стало известно ранее в среду. Решение было одобрено членами кабинета министров на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что данная стратегия является комплексной дорожной картой, которая якобы поможет Киеву «вернуть» Крым.

По его словам, Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями, для того чтобы тема Крыма оставалась на повестке дня.

12 сентября глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Киев должен запомнить, что Крым является российским навсегда и ни одна страна этого не изменит. Таким образом он оценил речь вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который сказал, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США дает уверенность в том, что Вашингтон начнет играть значимую роль в вопросе Крыма.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.