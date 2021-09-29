Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
Главная / Политика

Депутат Бальбек отреагировал на стратегию Киева по «деоккупации Крыма»

29 сентября 2021, 22:10  •  70 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в среду, 29 сентября, прокомментировал «Известиям» утверждение правительством Украины стратегии «деоккупации Крыма».
Парламентарий заявил, что подобные действия Киева бесполезны, так как полуостров является российской территорией.
«Из этих стратегий скоро можно будет мост через океан построить, а все эти, как они называют, детали пойдут на сваи. Уговаривают самих себя, мол, куча бумажек, подписанных политиками, заставит русских вернуть Крым. Где такое было в истории, чтобы канцелярия войска победила? Да еще и без боя. Но всё еще крепка надежда украинских политиков, верят в могучую силу чернильных подписей. А вот мы перестали верить, особенно когда чернила западные. Так что зря глаза проедают на Крым в Киеве, наш он», — заявил депутат.
Об утверждении Киевом вышеуказанной стратегии стало известно ранее в среду. Решение было одобрено членами кабинета министров на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что данная стратегия является комплексной дорожной картой, которая якобы поможет Киеву «вернуть» Крым.
По его словам, Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями, для того чтобы тема Крыма оставалась на повестке дня.
12 сентября глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Киев должен запомнить, что Крым является российским навсегда и ни одна страна этого не изменит. Таким образом он оценил речь вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который сказал, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США дает уверенность в том, что Вашингтон начнет играть значимую роль в вопросе Крыма.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 04:45
В Белом доме объяснили, почему вывели войска из Афганистана: "Иначе была бы война"
29 сентября 2021, 02:00
Жириновский предложил ввести китайское правило в России: "Один ребёнок в семье"
29 сентября 2021, 17:35
Депутат Рады устроил пакость президенту Венгрии
29 сентября 2021, 10:15
Как Меркель "поимела" Украину: эксперт с телеэкрана рассказал об истинных отношениях Киева с западными партнерами
29 сентября 2021, 12:05
Стрелять по всем. Главком ВСУ отменил перемирие в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 сентября 2021, 02:00
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
29 сентября 2021, 09:20
Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов
29 сентября 2021, 02:00
Оформилась беженкой и лоббирует интересы мигрантов. ФСБ это надоело (Руслан Осташко)
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 04:45
В Белом доме объяснили, почему вывели войска из Афганистана: "Иначе была бы войн...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
27 сентября 2021, 01:25
Европейский суд по правам человека против России
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 23:10
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
28 сентября 2021, 22:20
Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия немецкого RT: "Вам понравится"
28 сентября 2021, 05:50
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
25 сентября 2021, 03:35
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.