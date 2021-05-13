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Депутат-абориген выразил несогласие танцем: "Финалочка мощная!"

13 мая 2021, 17:30  •  116 • В мире
В Новой Зеландии на заседании парламента депутат-абориген Равири Вайтити выразил своё несогласие с политиками ритуальным танцем. Телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале отметила: "Финалочка мощная!".
На заседании парламента Новой Зеландии депутат Равири Вайтити исполнил ритуальный танец. Заседающий в качестве сопредседателя одной из политических партий он не согласился с проектом льготного здравоохранения для коренного населения.
Ему не понравилось, что одна из коллег, не будучи представителем аборигенов, высказывалась по проекту. Тогда он сначала из-за трибуны выразил своё негодование, а когда его заглушили, вышел и исполнил традиционный для аборигенов маори танец хака.
Завершила это гневное выступление его помощница, она помахала рукой оппонентам, а затем оба удалились из зала.
Телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале запостила видео танца, отметив многозначительно: "А в этом что-то есть". Кроме того, её поразило и поведение помощницы новозеландского депутата: "А его помощница так вообще баба-огонь. Какая финалочка мощная!"

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