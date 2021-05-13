Депутат-абориген выразил несогласие танцем: "Финалочка мощная!"

В Новой Зеландии на заседании парламента депутат-абориген Равири Вайтити выразил своё несогласие с политиками ритуальным танцем. Телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале отметила: "Финалочка мощная!".

На заседании парламента Новой Зеландии депутат Равири Вайтити исполнил ритуальный танец. Заседающий в качестве сопредседателя одной из политических партий он не согласился с проектом льготного здравоохранения для коренного населения.

Ему не понравилось, что одна из коллег, не будучи представителем аборигенов, высказывалась по проекту. Тогда он сначала из-за трибуны выразил своё негодование, а когда его заглушили, вышел и исполнил традиционный для аборигенов маори танец хака.

Завершила это гневное выступление его помощница, она помахала рукой оппонентам, а затем оба удалились из зала.

Телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале запостила видео танца, отметив многозначительно: "А в этом что-то есть". Кроме того, её поразило и поведение помощницы новозеландского депутата: "А его помощница так вообще баба-огонь. Какая финалочка мощная!"