|
Депутат-абориген выразил несогласие танцем: "Финалочка мощная!"
13 мая 2021, 17:30 • 116 • В мире
В Новой Зеландии на заседании парламента депутат-абориген Равири Вайтити выразил своё несогласие с политиками ритуальным танцем. Телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале отметила: "Финалочка мощная!".
На заседании парламента Новой Зеландии депутат Равири Вайтити исполнил ритуальный танец. Заседающий в качестве сопредседателя одной из политических партий он не согласился с проектом льготного здравоохранения для коренного населения.
Ему не понравилось, что одна из коллег, не будучи представителем аборигенов, высказывалась по проекту. Тогда он сначала из-за трибуны выразил своё негодование, а когда его заглушили, вышел и исполнил традиционный для аборигенов маори танец хака.
Завершила это гневное выступление его помощница, она помахала рукой оппонентам, а затем оба удалились из зала.
Телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале запостила видео танца, отметив многозначительно: "А в этом что-то есть". Кроме того, её поразило и поведение помощницы новозеландского депутата: "А его помощница так вообще баба-огонь. Какая финалочка мощная!"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2021, 00:10
|
09 мая 2021, 18:10
|
11 мая 2021, 01:20
|
09 мая 2021, 01:40
|
10 мая 2021, 06:05
|
08 мая 2021, 09:10
|
12 мая 2021, 16:45