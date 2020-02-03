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Депортация заражённых иностранцев и готовность регионов: в России приняли план по борьбе с распространением коронавируса

03 февраля 2020, 14:54  •  14 • В России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Национальный план по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, в стране есть все необходимые лекарства и средства защиты. Мишустин также рассказал, что принятые властями меры позволяют при необходимости изолировать или даже депортировать заражённых этим вирусом иностранцев. На данный момент в России двое инфицированных (в Забайкалье и Тюменской области), они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. В рамках противодействия распространению вируса 2019-nCoV было прекращено пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР. Тем временем общее число инфицированных в мире превысило 17,4 тыс., подавляющее большинство из них находятся в материковой части Китая. Скончались 362 заболевших.
 
РИА Новости © Владимир Смирнов
 

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин подписал Национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, напомнив, что на днях новый тип коронавируса 2019-nCoV был добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», — отметил Мишустин.

По его словам, сейчас в России приняты все необходимые меры для того, чтобы держать ситуацию под контролем. Работает оперативный штаб, органы федеральной и региональной исполнительной власти координируют свои действия по борьбе с инфекцией.

«Уже ограничено передвижение граждан из Китая через нашу границу. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Другие меры безопасности — это приостановка движения на российско-монгольской границе и временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР», — рассказал премьер.

Мишустин добавил, что в России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты, и подчеркнул: «Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору».

Также принято решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подготовка необходимых документов находится в завершающей стадии.

Кроме того, по её словам, 3 февраля самолёты ВКС России будут направлены в Ухань для эвакуации из региона порядка 130 россиян.

Голикова добавила, что российские регионы в целом готовы к противодействию распространения 2019-nCoV. Также в понедельник состоится заседание оперативного штаба по коронавирусу.

  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

На фоне ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV ОАО «Российские железнодорожные дороги» (РЖД) с 3 февраля временно приостановило пассажирское сообщение с Китаем. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 2 февраля 2020 года, в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение... пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Китайской Народной Республикой», — отмечается в сообщении.

«Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет», — констатировали в РЖД.

Отмечается, что вводимые меры также распространяются на маршрут поезда № 3/4 Пекин — Москва компании «Китайские железные дороги». В РЖД напомнили, что ранее уже было приостановлено движение пассажирских составов на ряде направлений.

«Неиспользованные проездные в отменённые поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», — заключили в компании.

Необходимо отметить, что в пресс-релизе идёт речь именно о пассажирском сообщении, о введении каких-либо ограничений на грузовые поезда не сообщается. При этом в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления рассказали, что пограничные пункты на российско-китайской границе возобновили пропуск грузовых автомобилей.

«Все пункты пропуска, за исключением трёх пунктов, которые будут закрыты по расписанию до 7 февраля, сегодня осуществляют оформление и пропуск грузовых автомобилей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Так как пассажирское сообщение между странами приостановлено, граждане России и Китая возвращаются домой через специальные трансграничные коридоры.

Распространение вируса

Тем временем продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа и погибших от осложнений заболевания. Если накануне сообщалось о 14,6 тыс. подтверждённых случаев заболевания и 305 погибших, то к вечеру 2 февраля число заболевших выросло почти до 17,4 тыс. (из них 17,2 тыс. — в континентальном Китае), скончались 362 человека.

Однако стоит отметить рост числа выздоровевших — только в Китае из больниц уже выписано 475 человек (днём ранее их было 328).

«По состоянию на 24:00 2 февраля (19:00 мск. — RT) в материковой части Китая были подтверждены 17 205 случаев заражения коронавирусом, состояние 2296 человек оценивается как тяжёлое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных исходов достигло 361. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания», — сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

Сейчас более 152 тыс. человек, имевших тесный контакт с заражёнными, находятся под медицинским наблюдением. Для борьбы с коронавирусом в Ухани — эпицентре заболевания — власти за полторы недели построили новую больницу на 1 тыс. мест, где будут работать 1400 врачей.

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Напомним, что в минувшие выходные был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая — 44-летний гражданин КНР, приехавший из Ухани, скончался на Филиппинах.

По имеющейся информации, за пределами материкового Китая новый тип коронавируса в общей сложности выявлен более чем у 180 человек. Больше всего инфицированных в Японии (20 человек), Таиланде (19) и Сингапуре (18).

Вместе с тем в бюллетене департамента общественных связей при премьер-министре Таиланда сообщили, что восемь из 19 заболевших выздоровели и уже вернулись домой.

До 11 выросло число заражённых в Соединённых Штатах — двое супругов из округа Сан-Бенито в Калифорнии были изолированы в собственном доме. Сообщается, что мужчина путешествовал в Ухань, где заразился сам, а затем заразил свою супругу.

В России двое инфицированных, это граждане Китая. Они были госпитализированы в Забайкалье и Тюменской области. Согласно сообщению Роспотребнадзора, заболевание у них проходит в лёгкой форме, состояние оценивалось как удовлетворительное.

Влияние на экономику

Распространение коронавируса негативно сказывается на состоянии экономики Китая. С таким заявлением выступил замглавы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйлян.

Однако как сообщает Reuters со ссылкой на чиновника, по оценке Пекина, влияние 2019-nCoV на экономику будет краткосрочным, а власти смогут минимизировать последствия.

В понедельник, 3 февраля, торги на биржах в Шанхае и Шэньчжэне были отмечены серьёзным обвалом основных индексов. Оценивающий состояние одноимённой биржи в целом Shanghai Composite падал на 8,73%, а Shenzhen Component — на 9,13%. Однако позднее площадки несколько отыграли падение. Снижение котировок коснулось и Гонконгской фондовой биржи, где снижение было отмечено уже четвёртую сессию подряд, однако в итоге к закрытию индекс Hang Seng вышел в небольшой плюс.

Сильнее всего падение стоимости акций коснулось железнодорожных и авиакомпаний, а также тех, которые осуществляют деятельность в сфере недвижимости и розничной торговли. Кроме того, снизилась стоимость и операторов казино в Макао.

Многие страны закрывают воздушное сообщение с Китаем и отправляют своих сотрудников обратно на родину. Проседает не только сектор пассажироперевозок, но и электронная торговля — акции Alibaba, владеющей порталом Ali Express, падали на 8%.

Ранее с соцсетях стали появляться опасения, что коронавирус может передаваться через посылки из Китая. Однако Всемирная организация здравоохранения развеяла этот миф, сообщив, что инфекция не выживет в посылках или письмах.

«Это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019-nCoV», — заявили в организации.

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