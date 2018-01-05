Депортация близко: Саакашвили заочно приговорён в Грузии к трём годам тюрьмы

Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы. Бывший президент Грузии осуждён за помилование сотрудников МВД, причастных к убийству. Сейчас Саакашвили находится на Украине, и официальные лица в Киеве не исключает его скорой депортации на родину. Сам Саакашвили назвал решение суда незаконным и заявил, что вынесение приговора говорит о «синхронности действий олигархических властей на Украине и в Грузии».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приговорён судом в Тбилиси к трём годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Бывший грузинский лидер признан виновным по статье «Злоупотребление служебным положением».

Согласно постановлению суда, Михаил Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, и таким образом избавил их от ответственности.

В материалах следствия указывается, что в бытность президентом Грузии Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал одному из высокопоставленных сотрудников МВД Грузии помиловать осуждённых за убийство Гиргвлиани. В 2008 году Саакашвили, в обход официальных процедур, своим указом помиловал тогдашних офицеров грузинского МВД Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, «создав этим правовую основу для их условно-досрочного освобождения».

Формально суд лишил Михаила Саакашвили свободы на четыре года, однако с учётом закона «Об амнистии» срок сократили до трёх лет.

Теперь бывший грузинский президент в течение полутора лет не сможет занимать в стране какие-либо посты на госслужбе. «Михаилу Саакашвили в течении полутора лет запрещено занимать в Грузии должность в государственных службах или в органах местного самоуправления», — цитирует ТАСС постановление суда.

Адвокаты бывшего грузинского лидера попытались оправдать Саакашвили, однако прокурор Ираклий Надарейшвили подчеркнул, что «право на помилование не является абсолютным».

«Экс-президент стал осуждённым не из-за помилования, а из-за злоупотребления служебными полномочиями», — пояснил прокурор.

«С одной стороны, прискорбно, что бывший президент Грузии признан виновным, но есть вторая, правовая, сторона, и это дело должно стать превенцией, примером равноправия всех перед законом», — добавил Надарейшвили.

Зал заседаний Тбилисского городского суда

РИА Новости

Саакашвили отреагировал

Впрочем, сам экс-грузинский лидер назвал приговор незаконным. По словам Саакашвили, решение суда в Тбилиси «противоречит международным нормам и здравому смыслу».

«Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал по отношению к 133 бывшим военнослужащим), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — написал Михаил Саакашвили в своём Facebook.

«Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений», — считает бывший глава республики.

Саакашвили уверен, что все уголовные дела против него — и в Грузии, и на Украине — не что иное, как попытка местных политических элит повлиять на «борьбу с коррупцией».

«Но этот «приговор» так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти на Украине и в Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», — уверен бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области.

«Безотлагательная депортация в Грузию»

Решение суда в Тбилиси является весомым аргументом для депортации Михаила Саакашвили в Грузию. Уверенность в этом высказал депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Украинский депутат считает, что для этого у официального Киева есть все юридические возможности.

«Саакашвили приговорён к трём годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, пока в Грузии. Будучи президентом Грузии Саакашвили в обход комиссии по помилованию помиловал трёх человек, виновных в убийстве банковского работника, то есть чистом уголовном убийстве. Это решение суда открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию», — написал украинский депутат в своём Facebook.

Михаил Саакашвили скрывается от правоохранителей на крыше своего дома в Киеве

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О том, что решение Тбилисского городского суда может послужить веским аргументом для отправки Михаила Саакашвили в Грузию, говорит и бывший руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

«Я не исключаю экстрадиции Саакашвили, так как административный ресурс двух стран направлен против одного человека», — подчеркнула Деканоидзе.

Прорыв через границу

10 сентября 2017 года лишённый украинского гражданства Михаил Саакашвили при помощи своих соратников прорвался через кордоны украинских пограничников.

Изначально он сел в поезд «Интерсити», следующий в Киев через Львов, однако был вынужден покинуть его, так как отправление задерживалось из-за «человека без необходимых документов». После этого Саакашвили решил поехать на автобусе, и на КПП «Шегини» пересёк польскую границу.

Затем его сторонники прорвали оцепление украинских пограничников, и бывший губернатор Одесской области проникнуть на территорию Украины.

Сам же Саакашвили рассказал, что польские пограничники пропустили его через границу, но предупредили его «о проблемах».

Более того, по словам Саакашвили, на КПП «Шегини» его встретил спецназ «в экипировке Советского Союза и в железных щитах».