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Депортации и лишение гражданства: в Белоруссии появятся новые наказания за экстремизм
22 октября 2021, 16:45 • 73 • Политика
Администраторам и подписчикам телеграм-каналов будет грозить до семи лет лишения свободы
В середине октября белорусское МВД рассекретило имена всех администраторов и активных пользователей запрещенных и экстремистких телеграм-каналов. В ГУБОПиК рассказали, что какое наказание предусмотрено для правонарушителей.
Изначально участникам экстремистских формирований нужно будет отбыть наказание, которое определит суд. Максимальный срок – 7 лет. После этого есть несколько вариантов дальнейшего развития событий.
В первом случае нарушителей депортируют и навсегда запретят въезд в республику. В случае, если признанный виновным является гражданином Белоруссии, то этого статуса его лишат. Третий вариант – финансовый контроль со стороны Комитета государственного контроля.
Помимо прочего, на протяжении пяти лет после отбываниях срока преступникам будет запрещено занимать ряд должностей на государственной и воинской службе. Также нельзя будет заниматься педагогической или издательской деятельностью. Под запретом окажется и работа, связанная с оборотом оружия.
"Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно",
– добавили в ГУБОПиК, подчеркнув, что наказание будет зависеть от роли каждого из нарушителей.
Ранее в Белоруссии предложили лишать гражданства сбежавших из страны.
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