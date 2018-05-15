Денуклеаризация в действии: Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери

В среду, 16 мая, состоятся переговоры на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей. Пхеньян уже приступил к исполнению обещаний, которые дал в рамках программы ядерного разоружения. Американские специалисты отмечают, что Северная Корея начала демонтаж полигона Пхунгери. Кроме того, стало известно, что Китай готов оказать КНДР финансовую поддержку на пути денуклеаризации.

Флаг КНДР поднят на 160-метровой башне, расположенной в деревне Киджондон у границы с Южной Кореей Reuters

Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении очередной встречи на высоком уровне, намеченной на 16 мая. Об этом сообщило южнокорейское Министерство по делам национального объединения.

«Встреча на высоком уровне представителей КНДР и Южной Кореи по вопросам реализации положений Пханмунджомской декларации о мире, процветании и воссоединении на Корейском полуострове пройдёт в пункте Пханмунджом 16 мая», — говорится в заявлении ведомства.

Предполагается, что во время встречи стороны обсудят договорённости, достигнутые в ходе межкорейского саммита в апреле. Кроме того, будут затронуты вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, которые живут на юге и севере Корейского полуострова. Не исключается также, что стороны обсудят совместное участие спортсменов из КНДР и Южной Кореи в Азиатских играх.

Южнокорейский министр объединения Чо Мён Гён

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© Lee Jae-Won

По данным агентства «Рёнхап», Северная Корея намерена направить на встречу делегацию, состоящую из 29 человек. В неё войдут официальные лица, отвечающие за спортивную и экономическую сферы, а также журналисты. Южнокорейскую делегацию возглавит министр объединения Чо Мён Гён.

Демонтаж Пхунгери

Тем временем в КНДР приступили к демонтажу сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери, расположенного на северо-востоке страны. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте 38 North отчёт, который основан на данных американской исследовательской группы при Университете Джонса Хопкинса.

Recent commercial satellite imagery has provided definitive evidence that the #DPRK has begun dismantling the Punggye-ri Nuclear Test Sitehttps://t.co/ILVR1hpmlw — 38 North (@38NorthNK) May 14, 2018

«Коммерческие спутниковые снимки от 7 мая показывают, что демонтаж испытательного полигона уже начался. В частности, было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов», — говорится в докладе.

Кроме того, Пхеньян частично демонтировал рельсы для вагонеток, которые вели от тоннелей в места, где сваливался грунт.

В отчёте также отмечается, что «другие, более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются нетронутыми», а входы в тоннели всё ещё открыты. Как полагают авторы доклада, это связано с предстоящим публичным закрытием Пхунгери, на котором будут присутствовать журналисты из США, Китая, Великобритании и России. На мероприятии, намеченном на конец мая, будут выполнены подрывные работы, которые приведут к «обрушению тоннелей и блокировке входов, удалению всего наблюдательного оборудования, исследовательских зданий и постов безопасности».

Снимок полигона из космоса

AFP

При этом Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний пока не получила приглашения на публичное закрытие полигона, сообщает «Рёнхап».

U.N. agency said to wait for N.K. invitation to nuke site dismantlement ceremony https://t.co/UvwI3yfHqq — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 15, 2018

Экономическая помощь

Китай, со своей стороны, готов оказать КНДР помощь даже на промежуточных этапах разоружения. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об этом главе Северной Кореи Ким Чен Ыну ещё во время их встречи 7—8 мая, сообщило издание The Japan News со ссылкой на источники.

Китайский лидер также призвал Пхеньян заключить с США всеобъемлющее соглашение о ликвидации ядерного оружия. В процессе выполнения этого договора Пекин будет оказывать КНДР поэтапное экономическое содействие, пояснило издание.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Reuters

По данным источников издания, на встрече в Даляне Ким Чен Ын выразил озабоченность в связи с тем, что Вашингтон готов предоставить помощь Пхеньяну только после завершения полной и необратимой денуклеаризации. Таким образом, обещанная китайская поддержка должна придать северокорейскому лидеру большую уверенность в процессе отказа от ракетно-ядерной программы.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал Северной Корее, что после ядерного разоружения в страну будут направлены американские инвестиции, что приведёт к процветанию страны и поднимет уровень жизни в КНДР до уровня Южной Кореи. Кроме того, Вашингтон отменит введённые против Пхеньяна санкции.

Одобрение и поддержка

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил намерение закрыть ядерный полигон в КНДР. Выступая на совещании в своей администрации, он подчеркнул значимость происходящих в Северной Корее процессов.

Южнокорейский лидер назвал демонтаж полигона «первым шагом к полной денуклеаризации» на Корейском полуострове. По его оценке, решение Пхеньяна демонстрирует достаточную искренность для успешного проведения американо-северокорейского саммита, который должен состояться 12 июня в Сингапуре. Как заявил Мун Чжэ Ин, начавшийся процесс денуклеаризации подтверждает, что глава КНДР «выполняет обещания, данные на саммите Юга и Севера, включая приравнивание часовых поясов».

В России также отмечают важность происходящих событий. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано подчеркнул необходимость «вести дело к полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Напомним, решение о денуклеаризации Корейского полуострова было принято в конце апреля в рамках первого более чем за десять лет межкорейского саммита и закреплено в совместной декларации.