Деноминация: за и против. Почему нельзя категорически отметать чужие идеи • 83 • Аналитика

В последние дни появились разговоры (даже на уровне скамеек у подъездов) о скорой деноминации рубля. Домовые всезнайки вовсю обсуждают, как это будет и к чему это может привести. Причем количество известных только им «фактов» растет со скоростью курьерского поезда. На простой вопрос, откуда дровишки, откуда такие сведения появляются, следует вполне резонный ответ: читай Интернет.





Действительно, такая идея несколько дней назад была вброшена в информационное пространство. Причем выглядит она очень завлекательно, особенно для поколения ветеранов. Тех, кто помнит советские времена. Убираем два нуля и получаем… советский курс доллара. Те самые «гордые» 70 копеек за доллар!



С одной стороны, ничего экстраординарного не произошло. Каждый человек имеет право на собственное мнение. Тем более человек не сторонний, экономист и известный среди специалистов аналитик Александр Разуваев. Да и цели деноминации он заявляет вполне разумные. Ликвидировать «лишнюю наличность» и снизить расходы государства на производство денег.



А с другой стороны? С другой стороны у нас память. Да, именно память тех, кто пережил деноминацию в девяностых годах. Для этих людей деноминация — это не просто переименование, а с латинского именно так переводится это красивое слово, это подорожание новых товаров, округление стоимости в большую сторону товаров, цена которых не заканчивалась нулями… Да и положительного эффекта для жизни простых людей от такого переименования не было.



Что может быть, если идею поддержат

По опыту прошлой деноминации можно с уверенностью сказать, что хорошего будет меньше, чем плохого. Давайте вспомним то, что было и подумаем, повторится ли такая ситуация сегодня.



Итак, начнем с цен на товары. По задумке тогдашнего руководства они должны были упасть ровно в 1000 раз. Но что произошло в реальности? Цены даже подросли. В новых цифрах это не выглядело так явно, но выросли! И на новые товары, и на старые. На те самые «не нули» старых цен. А потом начали подрастать на рубль-два постоянно.



Но даже не это было главным негативным явлением того времени. Напуганные люди, которых обманывали много раз, увидели, что их вклады в банках обесценились. Дальше — тихая паника. Вклады снимались со счетов, счета закрывались. А деньги тратились на покупку каких-то вещей. Народ действовал по принципу «деньги бумага, а вещь — это всегда вещь». А это породило проблемы у большого количества банков, вплоть до закрытия. А потом был дефолт…



Специалисты, наверное, меня поправят. Деноминация тогда проводилась в условиях гиперинфляции. Когда цены росли практически ежедневно. Потому и эффекта не наблюдалось. Наверное, и это правда. Но тогда, в условиях экономической стабильности, зачем вообще нужна деноминация?



Большая масса наличности у населения? Что за бред? Мы живем в 21 веке. Скажите, кто и когда в последний раз видел человека, делающего серьезную покупку за наличные? Страна давно перешла на расчеты по безналичке. Карточка сегодня имеется у любого гражданина РФ.



Деноминация решит какие-то экономические проблемы? Даже мне, человеку со стороны, понятно, что никаких проблем она не решит. Единственное, что приходит в голову, это прощупывание общественного мнения именно на саму идею деноминации. Как отреагирует народ…



Но и тут есть сомнения. Экономическая ситуация сегодня не самая радужная для большинства людей. Как бы ни старалось государство сгладить острые углы, связанные с пандемией, в любой российской семье сегодня есть проблемы с деньгами. Зачем государству усугублять эти проблемы? Можно подождать какое-то время, когда ситуация опять стабилизируется, и тогда провести деноминацию безболезненно.



Правда, есть одна мысль, которую я иногда встречаю в высказываниях экономистов. Мысль старая как мир. Я о нефтегазовой игле, на которой мы до сих пор сидим. 60% валютных поступлений в РФ в прошлом году мы получили именно от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Причем, что опять же немаловажно, половина денег пришло к нам из Европы.



Несложно представить, что случится с нашим рублем, если этот рынок по каким-то причинам обвалится или потребность в углеводородах снизится. А предпосылки к этому уже имеются. ЕС усиленно ищет варианты замены нефти на другие (более экологичные) энергоносители. Но и тогда непонятно, при чем тут деноминация. Речь в случае потери европейского рынка может идти о девальвации рубля.



Короче говоря, точного ответа на ситуацию у меня нет. Возможно, сам автор идеи выскажется по этому поводу.



Реакция ЦБ России предсказуема

Так как за проведение деноминации отвечает Центральный банк Российской Федерации, то и главным человеком, способным разъяснить ситуацию, является его председатель Эльвира Набибулина. Надо сказать, ЦБ отреагировал довольно оперативно, чем снизил градус накала ситуации. Итак, главное из выступления Набибулиной:



«У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем».

Это заявление было сделано два дня назад в Совете Федерации. Что дает нам основание верить словам нашего главного банкира. Более того, председатель ЦБ говорила не только о деноминации, но и вообще о денежной реформе.



Заключение

Относиться к тому, что сегодня происходит в стране и мире, нужно с холодной головой. Напряжение во всех областях нарастает. Меняется политическая составляющая мира, меняется экономическая составляющая, меняется нравственная, моральная составляющая. Все в нашем мире взаимосвязано.



И обвинять специалистов в различных областях в каких-то кознях против народа не стоит. Просто специалисты смотрят чуть дальше остальных и видят чуть больше остальных. Потому и предлагают варианты спасения от грядущих невзгод сегодня. Правильные или неправильные это варианты, решат опять же специалисты. В ближайшие месяцы, а может, и годы, мир ждут суровые времена. Ломка старого и строительство нового дома для человечества — процесс болезненный.



Именно поэтому я не буду делать категорических выводов, категорических заявлений. То, что сегодня выглядит несколько экзотически, завтра может стать единственным правильным решением. То, что сегодня актуально, завтра становится бесконечно устаревшим тормозом развития. Так что будем следить за ситуацией. Стратегическая задача у нас прежняя: восстановить экономическую, военную и политическую мощь страны. Это главное… В последние дни появились разговоры (даже на уровне скамеек у подъездов) о скорой деноминации рубля. Домовые всезнайки вовсю обсуждают, как это будет и к чему это может привести. Причем количество известных только им «фактов» растет со скоростью курьерского поезда. На простой вопрос, откуда дровишки, откуда такие сведения появляются, следует вполне резонный ответ: читай Интернет.Действительно, такая идея несколько дней назад была вброшена в информационное пространство. Причем выглядит она очень завлекательно, особенно для поколения ветеранов. Тех, кто помнит советские времена. Убираем два нуля и получаем… советский курс доллара. Те самые «гордые» 70 копеек за доллар!С одной стороны, ничего экстраординарного не произошло. Каждый человек имеет право на собственное мнение. Тем более человек не сторонний, экономист и известный среди специалистов аналитик Александр Разуваев. Да и цели деноминации он заявляет вполне разумные. Ликвидировать «лишнюю наличность» и снизить расходы государства на производство денег.А с другой стороны? С другой стороны у нас память. Да, именно память тех, кто пережил деноминацию в девяностых годах. Для этих людей деноминация — это не просто переименование, а с латинского именно так переводится это красивое слово, это подорожание новых товаров, округление стоимости в большую сторону товаров, цена которых не заканчивалась нулями… Да и положительного эффекта для жизни простых людей от такого переименования не было.По опыту прошлой деноминации можно с уверенностью сказать, что хорошего будет меньше, чем плохого. Давайте вспомним то, что было и подумаем, повторится ли такая ситуация сегодня.Итак, начнем с цен на товары. По задумке тогдашнего руководства они должны были упасть ровно в 1000 раз. Но что произошло в реальности? Цены даже подросли. В новых цифрах это не выглядело так явно, но выросли! И на новые товары, и на старые. На те самые «не нули» старых цен. А потом начали подрастать на рубль-два постоянно.Но даже не это было главным негативным явлением того времени. Напуганные люди, которых обманывали много раз, увидели, что их вклады в банках обесценились. Дальше — тихая паника. Вклады снимались со счетов, счета закрывались. А деньги тратились на покупку каких-то вещей. Народ действовал по принципу «деньги бумага, а вещь — это всегда вещь». А это породило проблемы у большого количества банков, вплоть до закрытия. А потом был дефолт…Специалисты, наверное, меня поправят. Деноминация тогда проводилась в условиях гиперинфляции. Когда цены росли практически ежедневно. Потому и эффекта не наблюдалось. Наверное, и это правда. Но тогда, в условиях экономической стабильности, зачем вообще нужна деноминация?Большая масса наличности у населения? Что за бред? Мы живем в 21 веке. Скажите, кто и когда в последний раз видел человека, делающего серьезную покупку за наличные? Страна давно перешла на расчеты по безналичке. Карточка сегодня имеется у любого гражданина РФ.Деноминация решит какие-то экономические проблемы? Даже мне, человеку со стороны, понятно, что никаких проблем она не решит. Единственное, что приходит в голову, это прощупывание общественного мнения именно на саму идею деноминации. Как отреагирует народ…Но и тут есть сомнения. Экономическая ситуация сегодня не самая радужная для большинства людей. Как бы ни старалось государство сгладить острые углы, связанные с пандемией, в любой российской семье сегодня есть проблемы с деньгами. Зачем государству усугублять эти проблемы? Можно подождать какое-то время, когда ситуация опять стабилизируется, и тогда провести деноминацию безболезненно.Правда, есть одна мысль, которую я иногда встречаю в высказываниях экономистов. Мысль старая как мир. Я о нефтегазовой игле, на которой мы до сих пор сидим. 60% валютных поступлений в РФ в прошлом году мы получили именно от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Причем, что опять же немаловажно, половина денег пришло к нам из Европы.Несложно представить, что случится с нашим рублем, если этот рынок по каким-то причинам обвалится или потребность в углеводородах снизится. А предпосылки к этому уже имеются. ЕС усиленно ищет варианты замены нефти на другие (более экологичные) энергоносители. Но и тогда непонятно, при чем тут деноминация. Речь в случае потери европейского рынка может идти о девальвации рубля.Короче говоря, точного ответа на ситуацию у меня нет. Возможно, сам автор идеи выскажется по этому поводу.Так как за проведение деноминации отвечает Центральный банк Российской Федерации, то и главным человеком, способным разъяснить ситуацию, является его председатель Эльвира Набибулина. Надо сказать, ЦБ отреагировал довольно оперативно, чем снизил градус накала ситуации. Итак, главное из выступления Набибулиной:Это заявление было сделано два дня назад в Совете Федерации. Что дает нам основание верить словам нашего главного банкира. Более того, председатель ЦБ говорила не только о деноминации, но и вообще о денежной реформе.Относиться к тому, что сегодня происходит в стране и мире, нужно с холодной головой. Напряжение во всех областях нарастает. Меняется политическая составляющая мира, меняется экономическая составляющая, меняется нравственная, моральная составляющая. Все в нашем мире взаимосвязано.И обвинять специалистов в различных областях в каких-то кознях против народа не стоит. Просто специалисты смотрят чуть дальше остальных и видят чуть больше остальных. Потому и предлагают варианты спасения от грядущих невзгод сегодня. Правильные или неправильные это варианты, решат опять же специалисты. В ближайшие месяцы, а может, и годы, мир ждут суровые времена. Ломка старого и строительство нового дома для человечества — процесс болезненный.Именно поэтому я не буду делать категорических выводов, категорических заявлений. То, что сегодня выглядит несколько экзотически, завтра может стать единственным правильным решением. То, что сегодня актуально, завтра становится бесконечно устаревшим тормозом развития. Так что будем следить за ситуацией. Стратегическая задача у нас прежняя: восстановить экономическую, военную и политическую мощь страны. Это главное… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





83 Источник Похожие новости Спала, любила, погубила: ядовитые отношения французской маркизы Протесты в Хабаровске. Что это было? Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие Себе в ущерб: взгляд на геополитику по-эстонски Японская «Белая книга»: взаимодействие с США и «ревизионистские державы» Снос памятника маршалу Коневу в Праге: достойной реакции так и не последовало Новости партнеров