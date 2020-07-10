Деноминация и тотальный контроль: Юрий Пронько о рисках взрывного спроса на наличные

Эксперты вступили в спор на тему о необходимости деноминации рубля. Повторить эксперимент 1998 года предлагают на фоне рекордного увеличения объёма наличных денег в России. Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев полагает, что деноминация валюты в 100 раз необходима.

Основным аргументом в пользу деноминации Разуваев считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране, пишут "Ведомости". В начале июля объём наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб., т. е. на каждого россиянина, включая заключённых, инвалидов и младенцев, приходится по 80 000 руб. наличных денег.

В том числе о проблеме огромного объёма наличных средств в эфире "Сухого остатка" говорил ведущий Царьграда Юрий Пронько.

"В России наблюдается беспрецедентный спрос на наличные денежные средства. И на этом фоне Госдума одобрила законопроект о введении тотального контроля за операциями с наличными. Предприниматели утверждают, что беспредел банкиров, а также нарастающий кризис будут только увеличивать спрос на кеш", - отметил Пронько.

Спрос на кеш не только российская тенденция. Объём наличной денежной массы, как отмечают аналитики Bloomberg, растёт повсеместно - от США до Австралии.

Финансовый эксперт Ян Арт объяснил такой ажиотаж. Он подчеркнул, что происходящее - большой вызов всему, что рекламировалось и пропагандировалось, - "ах, как здорово иметь денег в руках".

"Их захотелось иметь - естественная реакция на форс-мажор. Второй момент вот какой. Я давно об этом говорю, хотя есть другие взгляды (многие говорят, что нет, вы не правы), мне кажется, что в последнее время, я ещё с осени такое ощущаю, золото перестаёт восприниматься как защитный актив в кризис. Оно становится таким же инвестактивом. И в этот кризис оно впервые ходило вместе с рынком, а не в противоходе. Ощущение, что место защитного актива - и на уровне каждого человека, и компаний - опять заняли простые наличные деньги", - пояснил Арт.

Государство, понимая великий спрос на наличные, руководствуется своими принципами и вводит тотальный контроль, продолжил Юрий Пронько.

"Напомню, сейчас банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если юрлица снимают со счёта или зачисляют на него от 600 тысяч рублей, при этом транзакция не связана с хозяйственной деятельностью бизнеса, например с зачислением выручки в наличной форме или выдачей зарплат сотрудникам. Принятый Госдумой закон отменяет данную позицию и вводит тотальный контроль над всеми операциями с наличными свыше пороговой суммы, вне зависимости от их характера, - продолжил Пронько. - Расширяется также перечень сведений, которые банки обязаны передавать в Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что операции клиентов направлены на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. С 1 марта 2022 года банки будут сообщать не только о самих операциях, но и о других действиях клиента".

Юрий Пронько полагает, что спрос на наличные в России будет только расти. Вероятно, сохранится тенденция и по всему миру. А значит, следует ждать и новых мер, связанных с тотальным контролем. Чем это обернётся?

"Бизнес, да и граждане, готовы переходить на "серый нал", потому что первые так снижают издержки, а вторые имеют работу и гарантированный доход. Безусловно, все должны платить налоги, но для начала было бы неплохо государству обуздать аппетиты банкиров и казнокрадов", - подчеркнул Юрий Пронько.