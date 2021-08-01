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DennikN: Украина – большая европейская проблема

01 августа 2021, 08:55  •  191 • Украина

«Украинские «партнёры» стали неадекватными, а значит, вывод прост: надо бы с ними поменьше связываться»

«Всё, что происходит на Украине в последние годы, напоминает анекдот. Правда, не всегда смешной, но всегда абсурдный. Логической кульминацией того, что на самом деле происходит, стало избрание комика Владимира Зеленского президентом страны. И если до выборов Зеленский играл роль «человека из народа», который устал от политики украинских националистов, то после выборов он так вжился в роль украинского националиста, что иногда «играет» даже своего предшественника Петра Порошенко, хотя всю жизнь говорил по-русски, как и остальные украинские политики»,
– пишет словацкая независимая газета DennikN.

Издание отмечает, что одной из главных украинских проблем является газ, а транзит газа – любимой темой переговоров. При этом не только переговоров, но и шантажа, ведь если Киеву что-то не нравилось, украинские власти тут же грозили перекрыть газопровод, ведущий из России в Европу. Подобное поведение привело к естественному результату – Российская Федерация начала строить альтернативные газопроводы, чтобы не зависеть от украинских капризов. Что касается Евросоюза, то ему российский газ просто необходим, при этом цена устраивает, следовательно, необходимы только бесперебойные поставки.

Однако такой простой выход из создавшегося положения не всем понравился, отмечает автор статьи Марек Данко (Marek Danko).

Недовольными остались американцы, которые мечтали поставлять в Европу свой сланцевый газ, но по более высокой цене, а также украинцы, которые хотели и далее получать российские деньги за то, что газопровод проходит по её территории. При этом они ничего не делали и не занимались инвестированием в свою ГТС.

Почувствовав, что теряет деньги, Украина подняла крик, призывая своих «западных партнёров» на помощь, жалуясь на свою «горькую судьбу» и требуя её немедленно защитить от «агрессора», прикрываясь гражданской войной на востоке, которой привычно объясняет все свои ошибки и проблемы.

«Подытожим. У украинцев всё, как всегда, просто с нравственностью: «Давайте нам денег просто потому, что мы есть и они нам нужны. А если не дадите, мы будем и дальше проблемой для вас и вообще для всех». Но уже сейчас в Европе сыты этим по горло, что хорошо. Чем дальше, тем лучше мы понимаем: украинские «партнёры» стали неадекватными, а значит, вывод прост: надо бы с ними поменьше связываться. Так что судьба Украины видится весьма ясно: после того, как побродит по Европе, она вернётся к России»,
– констатирует DennikN.

Фонд Стратегической Культуры

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