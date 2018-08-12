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Денисова заявила, что у СБУ нет претензий к экипажу судна «Механик Погодин»

12 августа 2018, 11:54  •  87 • Украина
Украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала ситуацию с удерживаемым на Украине российским судном «Механик Погодин».
 
©vftanker.ru
 

«Только что переговорила с капитаном судна «Механик Погодин» Михаилом Замятиным. Ещё вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют», — говорится в сообщении в Facebook.

Денисова отметила, что все 12 членов экипажа «свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает».

Отмечается, что судно и имущество, по предварительным данным, принадлежит компании «ВЭБ «Лизинг», которая была внесена в санкционный список 26 июля.

По её словам, суд по вопросу ареста судна состоится в понедельник, 13 августа.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что команда российского судна «Механик Погодин», зашедшего в Херсонский торговый порт, не задержана. Суд пока не санкционировал арест судна.

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