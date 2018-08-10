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Денисова просит комиссию по помилованию скорее рассмотреть прошение матери Сенцова
10 августа 2018, 14:24 • 66 • Украина
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа как можно скорее рассмотреть прошение матери украинского режиссёра Олега Сенцова.
РИА Новости
«Обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Я обратилась к комиссии с просьбой рассмотреть это ходатайство как можно скорее», — сообщила Денисова на своей странице в Facebook.
Отмечается, что она также обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена для освобождения украинского режиссёра.
По словам Денисовой, ситуация требует немедленного вмешательства, так как здоровье Сенцова сильно пошатнулось из-за голодовки.
Сенцов объявил голодовку в мае этого года и продолжает её до сих пор. Он заявил, что единственное условие прекращения голодовки — «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что письмо с просьбой о помиловании Сенцова, отправленное его матерью, поступило в администрацию президента.
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