Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Логистические войны» превращают Азию в новый центр мира
Война в Сирии 2.0: Боевики начали поход на Дамаск
Parlamentní listy: Украина — чёрная дыра, в которой исчезают деньги Запада
Новые санкции США: бей Трампа, чтобы Россия боялась (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Денисова просит комиссию по помилованию скорее рассмотреть прошение матери Сенцова

10 августа 2018, 14:24  •  66 • Украина
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа как можно скорее рассмотреть прошение матери украинского режиссёра Олега Сенцова.
 
РИА Новости
 

«Обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Я обратилась к комиссии с просьбой рассмотреть это ходатайство как можно скорее», — сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

Отмечается, что она также обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена для освобождения украинского режиссёра.

По словам Денисовой, ситуация требует немедленного вмешательства, так как здоровье Сенцова сильно пошатнулось из-за голодовки.

Сенцов объявил голодовку в мае этого года и продолжает её до сих пор. Он заявил, что единственное условие прекращения голодовки — «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что письмо с просьбой о помиловании Сенцова, отправленное его матерью, поступило в администрацию президента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
09 августа 2018, 22:09
Суд в Киеве определил состав присяжных по делу об убийстве Олеся Бузины
10 августа 2018, 12:39
Украинские железные дороги объявили о готовности прекратить сообщение с Россией
10 августа 2018, 10:54
Почему Россия поддалась Западу и не освободила Новороссию?

09 августа 2018, 18:54
Порошенко намерен внести осенью в Раду поправки в конституцию о присоединении к ЕС
10 августа 2018, 01:24
Отбивают затраты: как вратари стали главными действующими лицами трансферного окна
09 августа 2018, 18:54
Украинская писательница призвала не пускать в летние лагеря детей из Донбасса
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 августа 2018, 09:54
Украина учится жить без денег
05 августа 2018, 00:08
Загоняем Администрацию Порошенко в угол
09 августа 2018, 15:54
«Россия арестовывает людей из ближайшего окружения Асада»
07 августа 2018, 03:39
По приговору - киллер, по закону гор - герой
05 августа 2018, 11:09
В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?
08 августа 2018, 00:54
«Турция не спасет русских от смерти»
06 августа 2018, 12:54
В Госдуме оценили намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.