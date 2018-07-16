Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы должны работать вместе»: президент Хорватии выступила за диалог с Россией
Новые успехи сирийских правительственных войск на юге страны
Мы пoбeдили
Трамп нашёл управу на Эрдогана и российский ВПК?
Главная / Украина

Денисова предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков

16 июля 2018, 13:09  •  55 • Украина
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с предложением обменять членов экипажа российского судна «Норд» на украинских моряков, задержанных в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
 
РИА Новости
 

«Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного пограничной службой Украины, на членов экипажа судна ЯМК-0041», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе семьи задержанных украинских рыбаков попросили Денисову оказать содействие в их возвращении на родину.

Ранее сообщалось, что на Украине продлили следствие по делу капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

55
Источник
Похожие новости
14 июля 2018, 18:54
Порошенко попросил Францию направить часть вертолётов Airbus Helicopters для нужд ВСУ
15 июля 2018, 20:54
На Украине спасли застрявших под землёй шахтёров
15 июля 2018, 14:24
Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины

15 июля 2018, 20:54
В Минобороны Украины рассказали о причине разрыва миномёта на Ровенском полигоне
15 июля 2018, 14:24
Хабенский попал в базу данных украинского «Миротворца»
15 июля 2018, 01:24
В Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 июля 2018, 20:40
Леонид Ивашов. Русские военные не пляшут под еврейскую дудку
11 июля 2018, 09:54
Прощай, Украина!
09 июля 2018, 18:39
«Приносим извинения России»: Вукоевич исключён из делегации сборной Хорватии после скандала с роликом «Слава Украине!»
11 июля 2018, 09:54
Не держите нас за дураков!
12 июля 2018, 08:39
Пять гвоздей в гроб американской гегемонии
10 июля 2018, 03:12
Cлавa Фpaнции и жepтва геронтофилии
13 июля 2018, 12:09
«Какая рыбища-а-а»: Сергей Шойгу выпустил в реку в Туве огромного тайменя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.