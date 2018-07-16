Денисова предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с предложением обменять членов экипажа российского судна «Норд» на украинских моряков, задержанных в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

РИА Новости

«Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного пограничной службой Украины, на членов экипажа судна ЯМК-0041», — говорится в сообщении. Отмечается, что на прошлой неделе семьи задержанных украинских рыбаков попросили Денисову оказать содействие в их возвращении на родину. Ранее сообщалось, что на Украине продлили следствие по делу капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. 25 марта Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море.