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Денисова назвала предварительное число передаваемых Киеву пленных
29 декабря 2019, 14:09 • 58 • Украина
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики, по предварительным данным, передадут Киеву 80 человек в рамках обмена.
Reuters
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но число лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) уже прибыли три автобуса с нашими согражданами», — сообщила Денисова.
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что республики Донбасса начали обмен пленными с украинской стороной.
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