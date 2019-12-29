Денисова назвала предварительное число передаваемых Киеву пленных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики, по предварительным данным, передадут Киеву 80 человек в рамках обмена.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но число лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) уже прибыли три автобуса с нашими согражданами», — сообщила Денисова.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что республики Донбасса начали обмен пленными с украинской стороной.