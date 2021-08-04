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Денис Шмыгаль сдаёт дела Алексею Любченко, в отставку он подаст в сентябре

04 августа 2021, 16:40  •  96 • Украина
Пока не вполне понятно, станет ли первый вице-премьер постоянным главой кабмина, или его удел – временно руководить правительством в ранге исполняющего обязанности, пока «слуги народа» не подыскали кого-то ещё. Так или иначе, дела Шмыгаль сдаёт именно Любченко.
Первым вице Любченко, протеже главы президентской администрации Андрея Ермака, стал в мае, а до этого год он трудился главным налоговиком Украины. Но интересен Любченко не только резким карьерным взлётом, совпавшим со взлётом Ермака.
Дело в том, что за Любченко тянется крайне неоднозначный шлейф – точно такой же, впрочем, как и за Ермаком. Старт его карьеры пришёлся на 1993 год – провинциал из Черкасской области Любченко по окончании «блатного» столичного вуза попал в одну из первых «грантоедских» организаций, «Офис рыночных реформ», патронировал который тогдашний министр экономики Владимир Лановой. Но с Лановым они не сработались, и Любченко уехал из Киева на малую родину, в райцентр Смела. На том бы и закончилась его карьера, когда бы смазливый хлопчик не приглянулся местному бизнесмену Виктору Тимошенко, большому охотнику до нетрадиционных забав. В общем, у Любченко начался период бурного карьерного роста.
Киевские издания сообщают, что его докторская степень якобы «липовая» (Любченко никогда не учился в аспирантуре и не защищал кандидатскую, чтобы затем выдвигаться на соискание докторской степени). Но именно эта самая степень позволила Любченко вернуться на госслужбу в 2009 году (за два года до этого с госслужбы его вышибли вместе с тогдашним его покровителем, Василием Моцным – оба чиновника фигурировали в скандальном «деле Лозинского», депутата Верховной Рады, развлекавшегося полевой охотой на живых людей). Кстати, восстановиться на госслужбе Любченко снова помог его нежный друг Тимошенко (он называл Любченко «Лёсиком»). В 2012-м Любченко снова не повезло, его снова «попросили» с госслужбы, и Тимошенко (на тот момент – народный депутат) взял «Лёсика» к себе в штатные помощники. Фигурировал Любченко и в скандалах с манипуляциями налоговой службы с НДС (когда за 18 дней из бюджета было украдено 669 миллионов гривен), и в «серых схемах» с экспортом зерновых. С таким-то шлейфом – и в премьер-министры?

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