Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Уд...
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
Главная / Политика

Денис Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

23 февраля 2022, 23:50  •  160 • Политика
Глава ДНР Денис Пушилин призвал ВС Украины покинуть территорию республики. Таков ультиматум Донбасса.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушили заявил, что одна из главных на сегодня проблем - это концентрация вооружения на линии соприкосновения. Украине следует добровольно отвести пушки, уверен он.
Кроме того, отступить должен личный состав ВСУ.
Они должны добровольно покинуть, - сказал Пушилин в эфире канала "Соловьёв. Live". - Это самый оптимальный вариант.
Между тем сегодня вечером стало известно, что украинские военные пытались прорваться на территорию ДНР. Завязался ожесточённый бой. Кроме того, по нескольким направлениям из артиллерийских орудий бьют в ЛНР.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


160
Источник
Похожие новости
23 февраля 2022, 19:45
"Известные взгляды": что не так в позиции Эрдогана по Донбассу - читаем заявление Кремля
23 февраля 2022, 20:20
Пушков отреагировал на заявление Кулебы о ядерном советском наследии Украины
23 февраля 2022, 22:05
Newsweek назвало дату вторжения России. Но подвёл украинский источник
23 февраля 2022, 22:05
Русские остановят огонь в Донбассе. Небензя пригрозил нарушителям в ООН
23 февраля 2022, 22:05
Что не так с "донбасскими" санкциями Евросоюза против России
23 февраля 2022, 22:05
Финляндия ищет замену русскому газу - Yle
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 04:20
Диверсанты планировали массовое убийство в центре Луганска
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
22 февраля 2022, 07:35
США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
19 февраля 2022, 11:20
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.