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Денис Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
23 февраля 2022, 23:50 • 160 • Политика
Глава ДНР Денис Пушилин призвал ВС Украины покинуть территорию республики. Таков ультиматум Донбасса.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушили заявил, что одна из главных на сегодня проблем - это концентрация вооружения на линии соприкосновения. Украине следует добровольно отвести пушки, уверен он.
Кроме того, отступить должен личный состав ВСУ.
Между тем сегодня вечером стало известно, что украинские военные пытались прорваться на территорию ДНР. Завязался ожесточённый бой. Кроме того, по нескольким направлениям из артиллерийских орудий бьют в ЛНР.
Кстати
В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль.
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