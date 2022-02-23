Денис Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

Глава ДНР Денис Пушилин призвал ВС Украины покинуть территорию республики. Таков ультиматум Донбасса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушили заявил, что одна из главных на сегодня проблем - это концентрация вооружения на линии соприкосновения. Украине следует добровольно отвести пушки, уверен он.

Кроме того, отступить должен личный состав ВСУ.

Они должны добровольно покинуть, - сказал Пушилин в эфире канала "Соловьёв. Live". - Это самый оптимальный вариант.

Между тем сегодня вечером стало известно, что украинские военные пытались прорваться на территорию ДНР. Завязался ожесточённый бой. Кроме того, по нескольким направлениям из артиллерийских орудий бьют в ЛНР.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"

И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль.