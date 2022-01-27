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Денис Пушилин: Украина может повторить сирийский сценарий на Донбассе
27 января 2022, 02:45 • 32 • Политика
Глава ДНР сделал заявление о возможных действиях Киева в отношении народной республике. Информация о готовящейся диверсии силами украинских военных есть.
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, высказал опасения о диверсии на линии соприкосновения. Такая информация есть в распоряжении народной милиции ДНР. Источники сообщили, что командование армии Украины готовит операцию и она может пройти по сценарию, примененному боевиками в Сирии.
Напоминаем, что 7 апреля 2018 года в городе Думе инсценировали химическую атаку, якобы проведенную сирийскими военными. Информацию об этом распространила организация "Белые каски". ОЗХО, несмотря на отсутствие прямых доказательств и свидетельства очевидцев, которых заставили участвовать в постановочных фотосессиях и видеосъемках, опубликовало доклад, что химатака была. Документ передали в правительства стран – членов ООН и Совбез. Впоследствии был представлен ряд доказательств, что "Белые каски" ввели Организацию по запрещению химического оружия в заблуждение. Впрочем, доклад так и не был отозван.
Украина, в свою очередь, обвинила ДНР в утечке вредных химических веществ на заводе "Стирол" (Горловка). Представители ОБСЕ данную информацию не подтвердили.
– заявил Пушилин в интервью газете "Известия".
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