Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По правительству Великобритании нанесен мощный удар
СМИ: Пронёсшую в Верховную раду гранаты и пистолет Савченко вывели из здания пар...
Нацбанк Украины продлил санкции против российских банков
Иран: сильная страна или колосс на глиняных ногах?
Главная / В России

Денис Пушилин: Разрыв договора с Россией ударит по самой Украине

15 марта 2018, 18:39  •  130 • В России

Пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Бец заявила, что Киев готовит денонсацию договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, который был подготовлен в 1997-м года, и в 1999-м ратифицирован.

«Комсомолка» попросила прокомментировать такой шаг тех, кому тема близка и понятна.

- Как отразится возможный разрыв договора между Россией и Украиной на Донбассе и на отношении этих государств?

- Это не первая такая попытка - вынести на обсуждение данный вопрос. Любые подобные шаги будут деструктивно сказываться на самой Украине в первую очередь. На экономике страны. Что касается ДНР… Украина и так уже сделала все, что могла. И так ввела всевозможные блокады. Усиление идет в этом направлении. Последнее — это коммуникационная блокада. Отключен Водафон —и по сей день не удается восстановить, хотя переговоры об этом идут. В том числе и на минской площадке. То есть можно говорить только о деструктивных шагах.

- Хватит духу Киеву разорвать договор с Москвой?

- Тут надо говорить о наличии политической воли.

- Эти заявления — логическое продолжение принятого в конце февраля закона о реинтеграции Донбасса?

- Это звенья одной цепи. Подобные пункты звучали и в процессе принятия того закона. Но тогда сторонников разрыва договора о дружбе оказалось недостаточно — именно на тот момент. Хватит ли сейчас сил довести до логического завершения — у меня в этом есть есть сомнения.

- Если закон расторгнут…

- Это больше осложнит жизнь гражданам Украины. Как это могло бы отразиться на Донбассе?... Сейчас я не вижу никаких предпосылок, чтобы хоть как то отразилось.

- Шансы на принятие такого решения Верховной Радой и на то, что Порошенко поставит свою подпись..

- У меня здесь большие сомнения. Одно дело - делать громкие политические заявления, и другое — практические шаги, которые будут нести очень серьезные последствия.

- Гаранты Минских соглашений со стороны Запада — Париж и Берлин — могут стоять за такими телодвижениями Киева?

- Мы часто фиксируем схожесть действий этих сторон или даже прямого подыгрывания со стороны Украины. Поэтому без согласования со своими западными партнерами Украина вряд ли решится на такие шаги.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

130
Источник
Похожие новости
15 марта 2018, 18:39
Денис Пушилин: Разрыв договора с Россией ударит по самой Украине
15 марта 2018, 16:54
Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов
14 марта 2018, 19:54
Сергей Станкевич: Я за то, чтобы кандидаты в президенты во время дебатов были один на один

Загрузка...
15 марта 2018, 15:24
Владимир Путин: Террористы хотели расстреливать заложников "Норд-Оста" на Красной площади. Мы не могли этого допустить
14 марта 2018, 21:24
Боевой «Птицелов»: какие задачи будет выполнять в ВДВ авиадесантируемый зенитный комплекс
15 марта 2018, 18:39
Савченко рассказала, кто привел снайперов на Евромайдан
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 марта 2018, 16:54
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
11 марта 2018, 05:54
Перешла на гиперзвук: Минобороны опубликовало видео боевого запуска ракеты "Кинжал"
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
09 марта 2018, 16:52
Тайна задержaния Pубaнa
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
09 марта 2018, 14:39
«Как на этом заработать»: что происходит с активами «Газпрома» на Украине
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.