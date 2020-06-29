Денис Мацуев: "Поправки в Конституцию - это Эверест, от которого идут направления во многие отрасли"

Денис Мацуев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и актер Александр Калягин предложили внести в Конституцию РФ поправку, касающуюся культуры. Вот как она звучит: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

- Денис Леонидович, почему эта поправка о культуре очень важна?

- Когда только собиралась наша рабочая группа, это было во второй половине января, мы с моими коллегами начали обсуждать эту историю, - говорит Денис Мацуев. - Важно записать в Основном законе, что культура поддерживается и охраняется государством. Это очень знаковая поправка. Традиции, история нашей культуры уникальны. Мы гордимся нашей культурой. Хотим, чтобы она находилась в бережной защите. Культура – это не только музыка, музей и театры. Это смыслы нашей жизни, это духовность.

Культура начинается с семьи, со школы. С того, какая музыка звучит на телевидении, на радио? Какие уроки музыки преподают в общеобразовательных школах? Это не значит, что по радио должен звучать только Чайковский, но я убежден, что ребенок наравне с буквой и цифрой должен знакомиться с нотой. Одно из главных завоеваний последних лет – это появление нового поколения слушателей, которые привыкли ходить на концерты классической музыки. Такого нет ни в Европе, ни в Америке. Такое есть в Китае, в Южной Корее, и у нас. Это наше достижение. И это надо развивать дальше. Это правила хорошего тона.

- Здравствуйте! Меня зовут Ангелина (звонок от читательницы «КП» -Ред.). Вот такой вопрос: что даст вносимая поправка в Конституцию для культуры? В театрах, в кинотеатрах, в детских клубах?

- Наша культура будет защищена. У нас будут доводы, чтобы решать вопросы на любом уровне, начиная от музыкальной школы и заканчивая концертными залами, музеями и театрами. Очень важно сегодня, чтобы как можно больше было концертных залов. Чтобы публика слушала классическую музыку вживую. Во времена пандемии многие знаменитые оркестры, театра открыли свои сайты. Количество просмотров зашкаливало. Это говорит о том, что публика изголодалась по настоящему искусству. Эта поправка даст некий стимул для того, чтобы публика еще больше ходила в концертные залы, чтобы отношение к урокам музыки было правильное в общеобразовательных школах. Это все звенья одной цепи, а поправка - это вершина. Это Эверест, от которого идут направления во многие отрасли. Культуру, которой мы гордимся, мы будем охранять на законодательном уровне, если поправки будут приняты. На что я очень надеюсь.

- Здравствуйте, меня зовут Оксана, я из Москвы. Меня очень волнует вопрос: как конкретно эти поправки отражаются на жизни простых музыкантов?

- Эта поправка шире, чем помощь конкретным музыкантам. Культура - уникальное наследие многонационального государства, которое поддерживается и охраняется им. Как говорил знаменитый академик Лихачев, культура должна быть пропитана от повара до президента. Это не значит, что у нас завтра культура будет финансироваться в сто раз больше. Мы знаем, что с советских времен культура финансировалась по остаточному принципу. Тем не менее, новые поправки в Основной закон - это не только финансирование, хотя понятно, что без этого невозможно, но и стимул для многих побед в нашей отрасли. Слово окупаемость и культура – вещи несовместимые. Ни одна культура в мире не может быть окупаемой.

- Вы со своими коллегами обсуждали эти вопросы. Как они отнеслись к вашей инициативе?

- Все мои коллеги, с которыми я близок в жизни и на сцене, такие, как Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, наши замечательные актеры, единогласно говорили, что это будет прорыв для нашего цеха.

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