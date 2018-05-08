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Денис Мантуров: Президент меня уже наградил за «Кортеж». Сказал: «Спасибо!»
08 мая 2018, 00:09 • 41 • В России
- Денис Валентинович, президент приехал на инаугурацию на новом лимузине, как вы обещали?
- Вы же видели.
- Да, видел, но я не понимаю ничего в машинах. То есть - обещание вы выполнили?
- Да, я выполнил обещание.
- А как вам это удалось?
- Это не я, это огромное количество людей, коллективов. Я – это только один человек, который организовывал этот процесс.
- Вы впервые, если мне память не изменяет, год назад об этом проекте рассказали.
- Вообще работа началась четыре с половиной года назад.
- Скажите, то, что такой маленький пробег лимузина показали - от здания Сената в Кремле до Большого Кремлевского дворца, - вас не смущает?
- А почему меня должно смущать?
- То есть - можно сказать, что Путин сейчас не только летает на отечественных самолетах, но и будет теперь ездить на отечественных автомобилях?
- Мы очень рассчитываем на это.
- Скажите, сколько таких автомобилей будет?
- Я могу сказать, какие возможности у нашего производства сегодня. Это 200 автомобилей в год всех типов. Это и лимузины, седаны, внедорожники, минивэны, мы в разных модификациях до 220 машин можем выполнять на мелкосерийном опытном производстве.
- У Путина какие впечатления от нынешней машины?
- Положительные.
- Он вам лично это сказал?
- Мне лично сказал.
- Он за руль этого автомобиля садился?
- За руль зачем садиться на лимузин? Это все-таки машина, для того чтобы находиться сзади, как пассажир.
- Что конкретно он сказал:
- Сказал «Спасибо, хорошая работа».
- Вы заметили, что много людей участвовало в проекте. Сколько?
- 2,5 тысячи – это только работники НАМИ. И 150 предприятий (и российских, и зарубежных). Это масштабный проект. Вы понимаете, что самое главное в этом проекте? Это же не лимузин создать.
- А что же тогда?
- Главное – создать интеллектуальный потенциал по развитию автомобильного инжиниринга.
- Для этого четыре года потребовалось?
- Всего четыре года! Таких прецедентов не так много на самом деле в странах, которые с нуля платформу, не беря никакого донора, создали. Причем на одной платформе несколько модификаций. Минивэн, лимузин, седан на одной платформе.
- Теперь вас, наверное, наградят...
- (Смеется). Для меня «спасибо» - главная награда от президента.
- Да? А простые смертные эту машину смогут купить? И за сколько?
- Этот автомобиль самой премиальной категории. Но он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем «Роллс-Ройс» и «Бентли». Но он будет дороже, чем базовый «Мерседес» С-класса.
КАК ЭТО БЫЛО
Инаугурация президента: Путин показал новый лимузин и обсудил планы с волонтерами
В последний раз столько хорошо знакомых, но не сразу узнаваемых людей я видел на встрече выпускников не помню уже в каком году. На входе в Большой Кремлевский дворец, где проходила инаугурация Владимира Путина, скопилась небольшая очередь. Можно было бесконечно рассматривать окружающих, вспоминая - кто это перед тобой (подробности)
Владимир Путин выезжает на инаугурацию.
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