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Денис Денисов: Вероятность денонсации договора - 50 на 50

15 марта 2018, 18:39  •  104 • В России

- Насколько серьезны намерения Киева?

- Не первый раз слышим подобного рода заявления. Не факт, что они закончатся принципиальными решениями. Там сказано, что последнее слово — за Порошенко. Вновь в Киеве забывают, в какой стране живут. На самом деле не за Порошенко, а за Верховной Радой.

Возможен пересмотр договора раз в 10 лет. И, если в течении этих 10 лет стороны не заявили своих позиций о денонсации, то он автоматически пролонгируется - на следующие 10 лет. Да, при большом желании и подобные нормы можно обойти - для тех, кто сейчас руководит Украиной, это не проблема. Но они понимают: ряд пунктов этого договора, как и других, подписанных в рамках СНГ — в первую очередь, в интересах Украины. И, выходя из такого договора, они наносят ущерб своим гражданам и своим секторам экономики. На фоне общей стратегии, выстраиваемой руководством Украины в отношении России — это логично. Но с точки зрения здравого смысла это абсурд. На обычных людях позитивно это сказаться не может.

- На чем отразится разрыв?

- Прервутся взаимоотношения по ряду направлений. В научной сфере, в сфере образования, медицины. Если такие соглашения прекращают существовать, встает вопрос — либо заключать новые, либо прекращать все отношения. На что Киев и рассчитывает. Но это моментально отразится на десятках тысяч людей в этих сферах.

- Если Порошенко поставит свою подпись под расторжением договора, то никаких территориальных претензий Киева к Москве быть не может, ведь договор подразумевает взаимное признание нерушимости границ?

- Да, есть такой момент. Но надо понимать: договор — это одно, а реальная политика — немножко другое. Со стороны Украины и западных партнеров после возможного расторжения договора никаких территориальных претензий снято не будет. Интерпретация подобного рода документов, особенно в рамках современной политики, подразумевает, что все останутся при своих. И будут продолжать привычную риторику, направленную на достижение сугубо политических целей.

- Вероятность денонсации договора?

- 50 на 50 в настоящий момент.

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