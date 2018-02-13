Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп о ядерном арсенале: Хотел бы сократить, но дайте денег на его модернизацию
«Американцы нас просто убивали»
США потратят более $6 млрд на программу "сдерживания" России в Европе
США против Китая: разработка новых стратегий
Главная / Политика

Денис Денисов: Киев не сможет заткнуть рот Саакашвили депортацией

13 февраля 2018, 02:39  •  91 • Политика
По словам политолога, тотальная критика бывшим президентом Грузии нынешнего президента Украины вынудила украинские власти на подобный шаг.
Директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов прокомментировал Царьграду выдворение с Украины экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. По его словам, решение Киева соответствует логике современной украинской власти - устраивать политическое шоу даже из совершенно рутинных и обыденных политических ситуаций.
"На самом деле с момента, как он появился на Украине, у многих было такое убеждение, что все закончится подобным таким вот сценарием, что, в принципе, и произошло", - отметил Денисов. По его словам, украинской власти данный персонаж стал категорически невыгоден, так как он занимался тотальной критикой президента, правительства и действий высшего руководства государства.
"Он действительно представлял определенный серьезный раздражитель для Порошенко и его окружения, но украинская власть не придумала ничего умнее, чем решить данную проблему его депортацией", - сказал Денисов. По его словам, таким образом Киев только усугубит ситуацию, так как Саакашвили начнет делать свои заявления на всевозможных европейских и заокеанских площадках.
"В этом отношении, конечно, вызывает недоумение, что самолет с этим персонажем вылетел на Запад, а не на Восток, на родину этого персонажа, где, кстати, его тоже очень хотели бы видеть", - отметил Денисов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
13 февраля 2018, 02:39
Денис Денисов: Киев не сможет заткнуть рот Саакашвили депортацией
12 февраля 2018, 11:39
Эксперт: кандидаты в период сбора подписей почти не использовали наглядную агитацию
12 февраля 2018, 13:39
Пушков посмеялся над американскими "доказательствами" химатак в Сирии

12 февраля 2018, 23:24
Брюссель показал зубы: Глава Евросовета посоветовал Турции не ввязываться в конфликт с ЕС
12 февраля 2018, 23:24
Трамп о ядерном арсенале: Хотел бы сократить, но дайте денег на его модернизацию
13 февраля 2018, 02:39
США против Китая: разработка новых стратегий
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 февраля 2018, 18:20
Укpaина, детка. 21 век
07 февраля 2018, 14:54
Заокеанская гастроль кандидата Собчак
09 февраля 2018, 07:39
Назло всем: Корейские болельщики пронесли российский флаг на стадион
10 февраля 2018, 09:39
Навальная дурь или хитрый план Грудинина?
09 февраля 2018, 20:39
Сколько россиян погибло под американской бомбежкой
12 февраля 2018, 00:39
Особенности украинской национальной картографии
08 февраля 2018, 08:54
Москву ставят перед фактом. 2-й турецкий конвой в поддержку «ан-Нусры» как первый итог «Сочинского конгресса»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.