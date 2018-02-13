Денис Денисов: Киев не сможет заткнуть рот Саакашвили депортацией

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По словам политолога, тотальная критика бывшим президентом Грузии нынешнего президента Украины вынудила украинские власти на подобный шаг.

Директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов прокомментировал Царьграду выдворение с Украины экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. По его словам, решение Киева соответствует логике современной украинской власти - устраивать политическое шоу даже из совершенно рутинных и обыденных политических ситуаций.

"На самом деле с момента, как он появился на Украине, у многих было такое убеждение, что все закончится подобным таким вот сценарием, что, в принципе, и произошло", - отметил Денисов. По его словам, украинской власти данный персонаж стал категорически невыгоден, так как он занимался тотальной критикой президента, правительства и действий высшего руководства государства.

"Он действительно представлял определенный серьезный раздражитель для Порошенко и его окружения, но украинская власть не придумала ничего умнее, чем решить данную проблему его депортацией", - сказал Денисов. По его словам, таким образом Киев только усугубит ситуацию, так как Саакашвили начнет делать свои заявления на всевозможных европейских и заокеанских площадках.

"В этом отношении, конечно, вызывает недоумение, что самолет с этим персонажем вылетел на Запад, а не на Восток, на родину этого персонажа, где, кстати, его тоже очень хотели бы видеть", - отметил Денисов.