Денис Денисов: Информацию об откатах для Порошенко депутат Рады мог получить от американцев

- Депутат Рады Сергей Лещенко заявил о схемах поставок оружия из Украины через офшорные компании в третьи страны. А компании эти и банки впрямую связывает с Порошенко, вроде бы имеющий тут финансовый интерес. Для Украины это стало новостью?

- Украинская власть и окружение президента делает все возможное, чтобы монополизировать информационное поле. И естественно, подобного рода материалы на ресурсах, которые они контролируют, не появляются. С другой стороны, этим материалом Лещенко никому особо глаза не открыл. Так сложилась украинская практика, что при нынешней власти, да и при предыдущих , в общем, тоже, бизнес, связанный с вооружениями, и особенно с госкорпорациями, такими как «Укрспецэкспорт» и «Укроборонпром», традиционно контролировался представителями власти. Он являлся и является одним из бизнесов, из которых можно было бы получать «заработок». А по сути это коррупционные схемы, за счет которых обогащается нынешняя верхушка. С 90-х годов сформировались несколько подобных направлений. Связанные с углеводородами, Нафтогазом, с украинской железной дорогой и с оборонным комплексом. Лещенко показал то, о чем все знали, но никто не говорит.

У Лещенко есть возможность получать подобную информацию от американских партнеров. Которые таким образом пытаются поддавливать представителей украинской власти. Показывая, что им известны те схемы, за которые эти представители власти могут быть впоследствии привлечены к уголовной ответственности.

- Был назван латвийский банк ABLV, через который шла оплата контракта на поставку украинских капсюль-детонаторов и капсюль воспламенителей через кипрский офшор PH Strategic Busiess Limited сербской компании Sloboda. Разница в 600 тысяч евро прошла именно через этот банк, который американский минфин зимой 2018 обвинял в отмывании денег…

- Все закономерно. Можно вспомнить замятый на Украине скандал с панамскими схемами ухода от налогообложения на Украине президентом и его окружением. Вот очередной скандал — и его замнут. На Украине не камильфо распространятся об этом сильно...А западные партнеры делают вид, что не замечают этого. Кивая на то, что не их компетенция.

- Светлана Хромец, замруководителя «Укроборонпрома», которую называют мозговым центром этих схем с откатами, действительно близка Порошенко?

- Это человек из команды Порошенко. Ни он, ни она этого никогда не скрывали. Налицо преступная группировка, которая осуществляет свою деятельность в ущерб интересам украинского государства.

Но публикация Лещенко, по видимому, никаких серьезных последствий сейчас иметь не будет. Но в следующем году будут выборы. И если Порошенко лишится своей должности, вероятность чего высока, тогда у многих появится желание эти темы возобновить и на их основании возбудить уголовные дела. А там накопилось на десяток уголовных дел и несколько пожизненных сроков.