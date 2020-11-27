Денис Буцаев снова в «мусорной реформе»

Несправившийся по меркам 2019 года с мусорной реформой Денис Буцаев вновь возглавил публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (РЭО). Казалось бы, в одну реку дважды не войти. Но старый новый назначенец умудрился сделать это на фоне ещё памятного скандала с поставками техники через систему госзакупок. Вопреки или благодаря?

Занимавший в тот момент пост премьер-министра Дмитрий Медведев назначил Дениса Буцаева генеральным директором РЭО в феврале 2019 года, а в ноябре того же года досрочно отправил его в отставку. Последнее событие некоторые связывали с неудачной попыткой Буцаева лишить компании права самостоятельно утилизировать отходы товаров и упаковок на пять лет, взамен обязав их платить расширенный утилизационный налог. Сейчас компании платят за утилизацию двух единиц товара из десяти.

В качестве альтернативной версии увольнения Дениса Буцаева называли отставку заместителя главы Минприроды Владимира Логинова, который курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами. По данным «Коммерсанта», Логинов, в свою очередь, мог уволиться после того, как несколько близких к нему фигур попали в поле зрения силовиков. Кроме того, источники газеты сообщили, что в правительстве были недовольны работой замминистра: «Он [Владимир Логинов] тормозил работу всего министерства [природных ресурсов], там неоднократно просили Алексея Гордеева отставить Логинова».

После первого назначения Дениса Буцаева на должность генерального директора РЭО в 2019 году, на него смотрели, как на ставленника бывшего генпрокурора. Поводом стало то, что сын генпрокурора Игорь Чайка, владел ООО «Хартия». Эта компания впоследствии была выбрана оператором по обращению с ТКО в ряде регионов. Если верить слухам, то реформа не могла сдвинуться с «мертвой точки» из-за противостояния двух коалиций. В составе одной – Денис Буцаев и Игорь Чайка. Во второй – Владимир Логинов и Алексей Гордеев.

Поговаривали, что их борьба в интересах своих покровителей настолько надоела руководству страны, что было принято решение попрощаться с обоими.

Год назад собеседники РБК из мусорной отрасли сказали, что главным минусом ушедшего главы РЭО было отсутствие у него заметного аппаратного веса. Вряд ли ситуация кардинально изменилась за время работы Буцаева вице-губернатором Белгородской области с 17 сентября по 18 ноября 2020 года.

Воспитанник международных корпораций

Закончив Московскую государственную юридическую академию, Денис Буцаев какое-то время работал по специальности. Сначала 6 лет в региональном подразделении корпорации IBM юристом, а после в течение года был главой юридического департамента по странам СНГ и Восточной Европы в подразделении Hewlett-Packard. В последствии в той же компании он был назначен на должность главы юридического департамента и вошёл в совет директоров подразделения HP по Европе, Африке и Ближнему Востоку.

Именно в этот период в Hewlett-Packard произошел громкий коррупционный скандал, закончившееся мировым соглашением спустя четыре года следствия.

Компанию обвиняли в передаче взяток при участии в тендере на поставку вычислительной техники в Генеральную прокуратуру РФ. Общая сумма сделки по нескольким тендерам составила 100 млн долларов.

Расследование начал Минюст США, Генпрокуратура РФ предсказуемо ответила на это молчанием. Американским следователям помогали представители Германии, Польши, Мексики.

По словам помощника генерального прокурора США Брюса Шварца, дочерние компании Hewlett-Packard создали «фонд» для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных встреч, на которых высокопоставленным лицам передавали сумки с наличными.

Руководители НР Россия заручились поддержкой ряда посредников, обеспечивавших связи с чиновниками, отвечавшими за проведение тендера стоимостью 35 млн долларов. За выигрыш в первом тендере компания заплатила 1,2 млн долларов посреднику-американцу, который лоббировал их интересы, и в январе 2001 года НР Россия выиграла тендер.

Впоследствии сделка сорвалась по ряду причин. В 2003 году пошли разговоры, что тендер будет проведен заново. Это заставило компанию волноваться и сотрудники фирмы обещали одному чиновнику 2,8 млн евро за сохранение контракта. Контракт был сохранен, а сумма отката якобы увеличилась до 8 млн евро. 2,2 млн евро поступили на фиктивные счета латвийских и литовских банков, остальные были проведены через немецкого агента.

В 2010 году по запросу ФРГ Следственный комитет России проводил обыски и выемку документов в московском офисе HP, но уголовное дело так и не возбудили. Денис Буцаев в числе фигурантов скандала не засветился, но Минюст США и не озвучивал полный список его участников.

Всё это может говорить о том, что старый новый глава РЭО удивительно удачлив. Настолько, что может выйти сухим из-под международного расследования и повторно возглавить влиятельную российскую госкомпанию. Отечественные спецслужбы всегда приветствовали наличие компромата, который способствовал покладистости назначенца. Но вот зачем в руководстве крупной госструктуры человек, на которого может быть собрана папочка у иностранных специалистов, абсолютно неясно.