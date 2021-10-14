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Denik N рассекретил диагноз президента Чехии: Болезнь влияет на мозг

14 октября 2021, 06:55  •  33 • Политика
Журналисты сетевого издания Denik N рассекретили диагноз главы государства, ссылаясь на три источника информации. По их версии, у Милоша Земана печёночная энцефалопатия - болезнь, которая оказывает влияние на головной мозг.
Напомним, 77-летнего президента Чехии Милоша Земана планово госпитализировали - его доставили в Центральный военный госпиталь в Праге ещё в сентябре. В СМИ сообщили о сразу нескольких заболеваниях, от которых страдает глава государства. Прикованным к инвалидному креслу Земан оказался из-за невропатии ног. Кроме того, у него были проблемы с давлением и со слухом.
При этом пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек заявляет, что "госпитализация не мешает президенту осуществлять свои конституционные полномочия". Однако у сетевого издания Denik N совершенно иные данные. Журналисты рассекретили диагноз Земана, сославшись на три источника информации. Официально эти данные пока не подтверждаются, лечащий врач не рассекречивает диагноз президента, ссылаясь на то, что тот не дал своего разрешения на обнародование информации.
По версии издания, у Земана печёночная энцефалопатия - болезнь, которая оказывает влияние на головной мозг.
"Состояние здоровья главы государства более чем серьёзное, - говорится в публикации. - Теперь оно может по своей сути ограничивать полное выполнение ключевой функции. Нынешний характер болезни президента представляет собой серьёзное ограничение для выполнения им своих обязанностей".

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