Как сообщает британский таблоид Mirror, о принадлежности этих сокровищ рассказал Мохаммед Али Саджет, родственник убитого на северо-востоке Сирии во время рейда американских военных Абу Бакра аль-Багдади.

По данным телеканала Al Arabiya, Саджет ранее был арестован силами разведки Ирака. Возможно, он был именно тем "источником", от которого американские военные получили необходимые сведения о месте, где находится аль-Багдади, что и принесло успех всей операции.

По словам Саджета, глава ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) был совершенно уверен в том, что находится в полной безопасности в провинции Идлиб. По его словам, аль-Багдади действительно был уничтожен, а прятался он в небольшом тоннеле, полностью забитом религиозными книгами.

Фото: Shealah Craighead / CNP / AdMedia/GlobalLookPress

К слову, как рассказал журналистам сам президент США, в Белом доме не сразу поняли, что с аль-Багдади покончено, хотя и смотрели онлайн-трансляцию рейда. Лишь только после того, как главный джихадист подорвал себя, в администрации президента было получено сообщение: "Все кончено, джекпот сорван".

Предположительно, Пентагон стал разрабатывать операцию по уничтожению аль-Багдади, не поставив в известность Дональда Трампа. Для этого военным понадобился месяц.

Президент же узнал об этом только за три дня до начала операции. Как утверждает Дональд Трамп, он сам получил от российского оборонного ведомства разрешение на пролеты американских воздушных сил в пространстве, контролируемом российскими военными.

Вместе с аль-Багдади погибли трое детей, которых он забрал с собой в тоннель, как только началась американская операция. Однако не совсем понятно, откуда у президента США появились такие подробности о гибели главаря джихадистов, если трансляция, которую смотрели в Белом доме, велась с борта самолета.